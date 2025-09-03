Ancelotti quiere el regreso del jogo bonito: apuesta por cuatro delanteros ante Chile

Brasil ya tiene el pasaje asegurado al Mundial de México, Canadá y Estados Unidos 2026, pero Carlo Ancelotti no se relaja. El entrenador italiano decidió patear el tablero y probar un equipo ultraofensivo para recibir a Chile este jueves desde las 21.30, en la penúltima jornada de las Eliminatorias.

Lo más llamativo es la ausencia de nombres pesados como Neymar, Vinicius Jr. y Rodrygo, habituales figuras de la Verdeamarela. Carletto, sin embargo, no dudó en dejar afuera a los históricos y apostar por una formación con cuatro delanteros que promete dar que hablar.

En el ensayo de este martes, Ancelotti paró un ataque con Raphinha y Gabriel Martinelli por las bandas, acompañados por los jóvenes Estevao y Joao Pedro, ambos del Chelsea, como referencias en el área. El mediocampo también tendrá un tinte ofensivo: Casemiro será el único volante de contención, acompañado por Bruno Guimaraes, más enfocado en la creación y el ataque.

La idea del DT es darle rodaje a nuevos nombres pensando en el futuro y utilizar estos partidos como banco de pruebas de cara a la Copa del Mundo. Una estrategia similar había utilizado en el duelo ante Paraguay, cuando probó un esquema parecido que terminó sellando la clasificación al Mundial.

Enfrente estará Chile, ya eliminado y sin chances de llegar al próximo Mundial, que buscará terminar las Eliminatorias con dignidad y complicar a un Brasil renovado y con ganas de mostrar su poder ofensivo.