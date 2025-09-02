¿Quiere recibir notificaciones de alertas?

Martes 02 de Septiembre, Neuquén, Argentina
Ultimas dos jornadas

Camino al Mundial 2026: lo que se juega cada selección en las últimas dos fechas de Eliminatorias

Entre el jueves y el martes se disputarán las últimas dos fechas de las Eliminatorias sudamericanas rumbo al Mundial de México, Canadá y Estados Unidos

Por Marcelo Figueroa
Martes, 02 de septiembre de 2025 a las 11:33
Última recta rumbo al Mundial 2026: cada partido cuenta y la tensión se dispara en Sudamérica

Las Eliminatorias sudamericanas entran en su recta final. Con solo dos fechas por disputarse, el sueño mundialista se define en 180 minutos que para varias selecciones serán auténticas finales.

Clasificados:
Argentina, Ecuador y Brasil ya aseguraron su pasaje al Mundial 2026.

En zona de clasificación directa:

  • Uruguay (4º) y Paraguay (5º): un solo punto en estas dos fechas asegura su boleto directo. Uruguay recibirá a Perú y cerrará ante Chile; Paraguay recibirá a Ecuador y visitará a Perú.

Zona de repechaje:

  • Colombia (6º): depende de sí mismo. Con 3 puntos obtiene la clasificación directa, aunque dos empates también le alcanzan. Sus rivales: Bolivia en Barranquilla y Venezuela en Caracas.

En la pelea:

  • Venezuela (7º): visita a Argentina y luego recibe a Colombia, un posible duelo directo por un lugar en el Mundial.

  • Bolivia (8º): debe ganar ambos partidos (ante Colombia y Brasil) y esperar combinaciones de resultados.

  • Perú (9º): necesita sumar 6 puntos y que caigan Venezuela y Bolivia; además, debe revertir su diferencia de gol. Jugará ante Uruguay y cerrará frente a Paraguay.

Eliminado:

  • Chile: sin chances, cerrará su participación ante Uruguay.

Con Argentina ya clasificada, la definición pasa por saber qué equipos lograrán los pasajes directos y quién irá al repechaje. Serán dos fechas cargadas de dramatismo, donde cada gol puede cambiar la historia rumbo al Mundial 2026.

Las dos fechas restantes

Jornada 17 (05/09/2025)

  • Argentina vs. Venezuela

  • Colombia vs. Bolivia

  • Paraguay vs. Ecuador

  • Uruguay vs. Perú

  • Brasil vs. Chile

Jornada 18 (10/09/2025)

  • Ecuador vs. Argentina

  • Bolivia vs. Brasil

  • Chile vs. Uruguay

  • Perú vs. Paraguay

  • Venezuela vs. Colombia

