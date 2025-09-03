La gran incógnita de Scaloni para la despedida de Messi en Eliminatorias

Lionel Scaloni ajusta los últimos detalles para el choque de la Selección Argentina ante Venezuela, este jueves desde las 20.30 en el Monumental, en lo que será la última presentación de Lionel Messi por Eliminatorias con la camiseta albiceleste. Con un equipo prácticamente confirmado, la gran incógnita pasa por un nombre propio: Lautaro Martínez o Thiago Almada.

El entrenador no paró un once titular en la práctica del martes, aunque sí mantuvo charlas individuales con algunos jugadores. La definición llegará en el entrenamiento de esta tarde, el último antes del partido.

Todo indica que Julián Álvarez se ganó el lugar como referencia ofensiva, lo que abre dos caminos posibles. Si el elegido es Almada, Argentina formará con cuatro mediocampistas y el ex-Vélez actuará como enlace detrás de Messi y la Araña. Si la decisión recae en el Toro, el equipo se plantará con tres delanteros y un esquema más vertical.

El cuerpo técnico también sigue de cerca la situación de Alexis Mac Allister, recién llegado al país tras su participación en la Premier League y con una molestia muscular que lo dejaría en el banco. En tanto, Nicolás Otamendi se entrenó de manera diferenciada en el gimnasio, pero todo indica que será titular junto a Cristian Romero en la zaga.

El probable once para recibir a la Vinotinto sería: Dibu Martínez; Nahuel Molina, Cristian Romero, Nicolás Otamendi, Nicolás Tagliafico; Rodrigo De Paul, Leandro Paredes, Giovani Lo Celso; Thiago Almada o Lautaro Martínez; Lionel Messi y Julián Álvarez.