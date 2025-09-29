Luego de la ausencia ante Defensa y Justicia, Boca ya habría tomado una decisión sobre Russo

Los dos últimos resultados terminaron con el “veranito” que tuvo Boca en el Torneo Clausura de la Liga Profesional de fútbol. En la derrota ante Defensa y Justicia, Miguel Ángel Russo no estuvo presente, siendo dirigido por Úbeda. Ante este panorama, los hinchas pusieron en duda la continuidad del DT, que sería respaldado por Riquelme, al menos hasta fin de año.

El empate frente a Central Córdoba de local, y la caía en Varela, comprometieron el andar del equipo que se encuentra en la sexta posición en el Grupo A con 14 unidades, al igual que el elenco de Santiago del Estero, Argentinos y Banfield, y con chances de caer un lugar si Belgrano supera a Barracas Central. A esto sumarle que hoy está fuera de la zona de clasificación a la Libertadores 2026 vía tabla anual.

Con este panorama, y las complicaciones de salud que atraviesa Miguel Ángel Russo, que lo dejaron fuera del banco de suplente el pasado sábado luego de estar internado tres días por una infección urinaria, es que se comenzó a cuestionar el futuro del DT, y Cuerpo Técnico, por parte de hinchas y socios. Sumando que desde el club Xeneize se mostró un llamativo hermetismo sobre el tema.

Mientras Russo no está, las decisiones las toma Úbeda

Ante esto, puertas adentros el presidente del club Juan Román Riquelme ya respaldó todo tipo de decisión que tomase Russo, y acompañará las decisiones que tomen Claudio Úbeda y Juvenal Rodríguez, ayudantes de campo. Al mismo tiempo, los referentes del plantel también apoyarían al CT. Claro está que dentro de lo futbolístico las decisiones importantes las toma Miguel Ángel Russo.

Con estas medidas, se da a entender que la dirigencia de Boca respaldará a Russo en su cargo por lo menos hasta fin de año, independientemente de sus ausencias por salud. En los últimos tres meses del año, el Xeneize se juega el título del clausura, y el boleto a la próxima Copa Libertadores de América, competencia que no disputó en este 2025.

En el calendario, Boca tiene el próximo domingo una nueva presentación en La Bombonera ante Newell´s. Dependerá del DT y su recuperación, si estará o no en el banco de suplentes.