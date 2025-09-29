Después de cortar una racha de cuatro encuentros sin perder con la derrota ante Defensa y Justicia en Florencio Varela, se conoció la chance de que Boca podría perder a Leandro Paredes por la fecha FIFA de octubre en dos encuentros del cierre del Torneo Clausura, algo que puede complicarlo pensando en la carrera por ingresar a la Copa Libertadores por tabla anual.

El mediocampista fue reservado por Lionel Scaloni para los amistosos que la Selección Argentina disputará en octubre: el 10 contra Venezuela en Miami y el 13 ante Puerto Rico en Chicago. Esta convocatoria amenaza con dejar a Boca sin su principal generador de fútbol para el duelo ante Barracas Central, al que visitará el sábado 11 de octubre. Hay que tener en cuenta que Paredes se reintegraría a contrarreloj del duelo con Belgrano, el 19 de octubre, aunque se espera que esté en condiciones de jugar.

Además de la baja de Paredes, el entrenador Miguel Ángel Russo enfrenta otras complicaciones: Desde Chile informaron que Carlos Palacios y Williams Alarcón fueron convocados por Nicolás Córdova para los amistosos de la selección chilena, lo que podría privar a Boca de estos jugadores en fechas similares. Se suma también Milton Delgado, que tampoco estará disponible porque está participando del Mundial Sub-20 con Argentina, a menos que el equipo juvenil quede eliminado antes.

Una noticia alentadora para Russo es el regreso de Ander Herrera, quien ya jugó contra Defensa y Justicia unos mintuos y podría ingresar para cubrir la ausencia de Leandro, ocupando un espacio al lado de Rodrigo Battaglia. No obstante, la ausencia del '5' será sin dudas un desafío importante para Boca en un encuentro que puede definir el destino de su semestre.