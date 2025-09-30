Después de la caída en el clásico madrileño, su primer derrota en la campaña, Real Madrid visita al Kairat Almaty en Kazajistán por la segunda fecha de la Champions League. El encuentro contará con una nueva titularidad del argentino Franco Mastantuono, su segunda en dos partidos por la máxima competición europea. Será un duelo histórico, ya que esta visita a los kazajos representa la mayor distancia recorrida en la historia del Merengue para un encuentro por copas europeas. Por ahora, es victoria de la Casa Blanca 3-0 en Kazajistán.

Hat-trick de Mbappé para el triunfo madridista

El crack francés se hizo cargo de la pena máxima y estableció la ventaja del Merengue a los 25 minutos. Tras una infracción que el arquero local le cometió a Mastantuono, Kiki cambió penal por gol con un remate cruzado de derecha para su tercer tanto en dos partidos en esta Champions.

Tan sólo seis minutos de la segunda parte tuvieron que transcurrir para que el presente goleador de Mbappé vuelva a plasmarse en el encuentro. Un saque rápido del arquero Thibaut Courtois encontró mal parada a la defensa del Kairat Almaty y el fracnés, con espacios y una última linea desguarecida, le ganó en velocidad a su marcador para definir elevándole el balón por encima de la salida de Sherkhan Kalmurza.

No iba a ser el final de la historia para Kiki, que a los 73 minutos de partido, y luego de fallar un par de situaciones claras, llegó a su triplete. Una jugada de Arda Güler terminó con un toque al medio y Mbappé, con olfato, pescó esa bola suelta y sacó un fuerte remate al palo izquierdo que dejó inmóvil a Kalmurza para establecer el 3-0 en el Ortalyq Stadıon.

El penal sobre Mastantuono

El juvenil argentino sigue mostrando su valía para Real Madrid, y fue él quien generó la jugada del penal que abrió el cotejo. El atacante de 18 años fue a buscar una pelota a espaldas de la defensa y, ante la salida del arquero Kalmurza, alcanzó a tocar primero el balón, generando que el guardameta se lo lleve puesto. El árbitro Marco Guido sancionó la infracción y Mbappé le pondría el sello al 1-0.

Formaciones

Kairat Almaty: Sherkhan Kalmurza; Luis Mata, Egor Sorokin, Aleksandr Martynovich, Erkin Tapalov; Valeriy Gromyko, Ofri Arad, Damir Kasabulat, Aleksandr Mrynskiy; Dastan Satpaev, Jorginho.

Real Madrid: Thibaut Courtois; Raúl Asencio, Dean Huijsen, David Alaba, Francisco García; Dani Ceballos, Aurélien Tchouameni; Arda Güller, Franco Mastantuono, Vinicius Jr; Kylian Mbappé.

Estadio: Ortalyq Stadıon.

Árbitro: Marco Guido (Italia).

Así llegan al partido

El conjunto de Xabi Alonso llega golpeado luego de perder su invicto nada más ni nada menos que ante su clásico rival Atlético Madrid, que lo venció 5-2 y provocó que cedan la cima de La Liga ante Barcelona. En el plano internacional, esta será la segunda prueba luego de comenzar su travesía con una victoria por 2-1 ante Olympique Marsella.

Los kazajos, por su parte, son uno de los equipos debutantes en la competencia y buscarán dar el golpe ante el Real Madrid, en lo que será también su primer encuentro como local en Champions. Tras comenzar su camino con una derrota por 4-1 ante Sporting Lisboa, vienen de ganar el fin de semana por el torneo doméstico por 3-1 ante Zhenis. En ese plano figuran segundos, a un punto del Astana.