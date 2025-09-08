La Copa Argentina entra en instancias decisivas y esta noche Argentinos Juniors obtuvo su boleto a semifinales al vencer 1-0 a Lanús en el Cilindro de Avellaneda. El Bicho se valió del tanto de Tomás Molina en la primera parte para concretar el triunfo que lo deposita por tercera vez esta instancia y lo pone también a un escalón menos de participar en la próxima edición de la Copa Libertadores. Ahora, los de Nicolás Diez esperan rival, que saldrá del ganador de Newell’s y Belgrano.

En un primer tiempo que se fue animando sobre el final, los de La Paternal tuvieron una chance clarísima con Lautaro Giaccone, pero minutos más tarde encontraron la ventaja. Una gran asistencia de Leandro Lozano desde la derecha encontró el firme testazo de Tomás Molina, que le ganó de arriba a la defensa del Granate y decretó la ventaja de los de Nicolás Diez a los 35 minutos. Hubo más en ese final, porque Argentinos estuvo a punto de aumentar mediante Matías Giménez Rojas, que obligó a Nahuel Losada a realizar una salvada espectacular ante una pelota que se le metía por encima. Inmediatamente después, Eduardo Salvio tuvo el empate, pero su derechazo salió al lado del palo.

Fattori, uno de los puntos altos del Bicho en Avellaneda. (Foto: X @Copa_Argentina)

La segunda mitad no tuvo la misma emoción que la primera, pero Lanús generó algunas ocasiones, sobre todo al comienzo, que pudieron torcer el rumbo del encuentro. Primero fue Salvio, cuya definición cruzada tras capturar un error en salida rival salió cerca del palo, mientras que luego Agustín Medina recibió llegando al área y su zurdazo, algo débil, se encontró con la respuesta de Diego Rodríguez. Con el correr de los minutos Argentinos tomó el control, le bajó la intensidad al encuentro y los de Mauricio Pellegrino no supieron cómo acercarse a la igualdad. Fue final en Avellaneda y triunfo para el Bicho, que retorna a semis de Copa Argentina tras 5 años y se ilusiona con un título.

Molina y el gol de la victoria para Argentinos

A diez minutos de terminar la primera mitad, el conjunto de La Paternal encontró mediante su goleador la apertura del marcador. Después de una jugada con varios envíos al área despejados por la defensa de Lanús, la pelota cayó sobre la derecha para Lozano, que sacó un centro de primera exacto para Molina, que se elevó por encima de su marcador y, con un cabezazo fortísimo, venció la resistencia de Losada para entregarle el 1-0 al Bicho y subirse además a la cima de la tabla de goleadores de la Copa Argentina, con 4 tantos.

Formaciones:

Argentinos Juniors: Diego Rodríguez; Leandro Lozano, Francisco Álvarez, Erik Godoy, Sebastián Prieto; Federico Fattori, Alan Lescano, Hernán López Muñoz, Lautaro Giaccone, Matías Giménez; y Tomás Molina. DT: Nicolás Diez.

Lanús: Nahuel Losada; Gonzalo Pérez, Carlos Izquierdoz, José Canale, Sasha Marcich; Eduardo Salvio, Agustín Cardozo, Agustín Medina, Dylan Aquino; Rodrigo Castillo y Alexis Canelo. DT: Mauricio Pellegrino.

Árbitro: Darío Herrera

Estadio: Cilindro de Avellaneda

Cómo llegan los dos equipos

En este certamen, el Bicho viene de superar a Aldosivi por 2-1, mientras que el Granate eliminó venciendo 2-0 a Huracán. Sin embargo, la actualidad de ambos es de sendas derrotas en el Torneo Clausura: los de Nicolás Diez cayeron en Mendoza por 2-1 ante Independiente Rivadavia, en tanto que los de Mauricio Pellegrino sufrieron una dura derrota ante Vélez por 3-0. Mientras pujan por meterse entre los clasificados a octavos de final de sus respectivas zonas, el calendario futbolístico los ubica en una Copa Argentina que podría darles un atajo hacia la Copa Libertadores.