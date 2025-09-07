De Felippe, tras la derrota con Vélez: “Si vos no invertís, es muy complicado”

Central Córdoba de Santiago del Estero no pudo repetir la hazaña del año pasado y cayó 2-0 frente a Vélez en la final de la Supercopa Argentina 2025 disputada en el Gigante de Arroyito. Tras el encuentro, Omar De Felippe no ocultó su malestar y dejó frases picantes en conferencia de prensa.

“Si vos no invertís, es muy complicado”, lanzó el entrenador, en clara alusión a la falta de refuerzos para afrontar partidos decisivos como la final ante el “Fortín”. Y agregó con dureza: “En el fútbol se gana con goles y los goles hay que salir a comprarlos”.

El DT también mostró fastidio por los errores defensivos reiterados y apuntó contra la terna arbitral encabezada por Facundo Tello, quien lo expulsó en pleno partido: “Estoy caliente, me echa porque le hago una corrección a mi jugador. No entiendo más nada”.

De Felippe, sin embargo, valoró la entrega de sus dirigidos pese al resultado adverso: “Entrenamos tres horas por día, dormimos ocho y tenés quince horas que estás al pedo. No hay forma de que no tengas ganas. ¿Al que no tiene ganas? Lo corrés y juega otro”.

Central Córdoba, que en 2024 había sorprendido al vencer a Vélez en la final de la Copa Argentina, dejó pasar la chance de sumar su segundo título oficial. Esta vez, la bronca del técnico no quedó en el campo de juego, sino que se trasladó a los despachos dirigenciales.