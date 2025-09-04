¿Quiere recibir notificaciones de alertas?

Jueves 04 de Septiembre, Neuquén, Argentina
SERÁ EN LA CANCHA DE ROSARIO CENTRAL

Cambio de horario para el cotejo entre Vélez y Central Córdoba por Supercopa Argentina

El Fortín y el Ferroviario se verán las caras el próximo sábado en el Gigante de Arroyito por un nuevo título

Por Hugo Alejandro Amaolo
Jueves, 04 de septiembre de 2025 a las 10:28
Vélez y Central Córdova intentarán quedarse con la Super Copa Argentina en el Gigante de Arroyito

El próximo fin de semana no habrá fecha del Torneo Clausura por la fecha FIFA, donde la Selección Argentina jugará sus últimos dos compromisos por las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026. De todas maneras, habrá actividad en la Primera División del fútbol argentino. Se jugará la Supercopa Argentina entre Vélez Sarsfield y Central Córdoba de Santiago del Estero, en un encuentro que sufrió una modifiación en su programación, se atrasará una hora. 

El duelo entre el Fortín, campeón de la Liga Profesional 2024, enfrentará al Ferroviario, ganador de la Copa Argentina 2024, por un nuevo título, en un encuentro que se llevará a cabo el sábado 6 de septiembre en el Estadio Gigante de Arroyito, de Rosario Central, pero será a las 16.00 y no a las 15.00, como estaba programado en un primer momento, según informaron los encargados de la organización.

El equipo comandado por Guillermo Barros Schelotto buscará su 19° campeonato reconocido por la casa madre del fútbol nacional. Por su parte, los santiagueños intentarán bordar su segunda estrella en el pecho.

Todos los ganadores de la Supercopa Argentina

 

  • 2023 - River (2-1 vs. Estudiantes)
  • 2022 – Boca (3-0 vs. Patronato)
  • 2021 – no se disputó
  • 2020 – no se disputó
  • 2019 – River (5-0 vs. Racing)
  • 2018 – Boca (0-0 (6-5) vs. Rosario Central)
  • 2017 – River (2-0 vs. Boca)
  • 2016 – Lanús (3-0 vs. River)
  • 2015 – San Lorenzo (4-0 vs. Boca Juniors)
  • 2014 – Huracán (1-0 vs. River)
  • 2013 – Vélez (1-0 vs. Arsenal)
  • 2012 – Arsenal (0-0 (4-3) vs. Boca Juniors)
