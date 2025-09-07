Vélez levantó la Supercopa… ¡y el trofeo se rompió en los festejos!

Vélez Sarsfield volvió a gritar campeón después de 12 años al quedarse con la Supercopa Argentina tras vencer 2-0 a Central Córdoba de Santiago del Estero en el Gigante de Arroyito. Sin embargo, la nota curiosa de la noche no estuvo en la cancha sino en los festejos, cuando el trofeo sufrió un inesperado accidente.

El delantero Braian Romero, ex Colón e Independiente, posaba sonriente junto a su familia cuando tomó la copa para la foto. En ese instante, se desprendió una de las partes del trofeo y quedó visiblemente deteriorado. El momento fue captado por las cámaras y rápidamente se viralizó en redes sociales.

“Yo no fui, ya estaba así”, bromeó Romero entre risas, intentando acomodar la copa para que la imagen saliera lo mejor posible. El episodio generó carcajadas entre sus compañeros y se convirtió en uno de los momentos más comentados de la consagración del “Fortín”.

Más allá del accidente con la copa, Vélez celebró un título muy esperado: con goles de Jano Gordon, superó con autoridad a Central Córdoba y levantó la Supercopa Argentina.