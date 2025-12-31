Por primera vez en la historia de los Mundiales, el acceso a un Festival Oficial de Aficionados de la FIFA ya no será libre. La medida se pondrá en marcha durante la Copa Mundial de la FIFA 2026 y afectará al Fan Festival ubicado en el Parque Estatal Liberty, en la zona de Nueva York y Nueva Jersey.

Según informó el medio británico The Times, la entrada anticipada tendrá un valor de 12,50 dólares. El espacio permitirá seguir los partidos en pantallas gigantes y contará con activaciones de marca, experiencias interactivas y programación musical durante todo el torneo, en un formato pensado para extender la vivencia del Mundial más allá de los estadios.

Adiós entrada libre al Fan Festival

Desde la organización local explicaron que la decisión busca controlar el flujo de público, reforzar la seguridad y elevar el nivel de la experiencia para los asistentes. Por el momento, no se confirmó que este esquema de entradas pagas se replique en los Fan Festivals de otras ciudades sede del Mundial.

La medida generó críticas entre los aficionados, especialmente tras el anuncio de una nueva categoría denominada “Entrada para Aficionados”, con un precio de 60 dólares. El Mundial 2026 se disputará entre el 11 de junio y el 19 de julio en Estados Unidos, Canadá y México, y contará por primera vez con 48 selecciones nacionales.