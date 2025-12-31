En las últimas horas del año, Celeste Cid volvió a convertirse en tendencia en redes sociales tras compartir una postal que resumió su 2025 sin demasiadas vueltas. Desde El Bolsón, la actriz publicó una foto en bikini que rápidamente captó la atención de sus seguidores y generó una catarata de elogios.

Lejos del ritmo acelerado de la ciudad, Celeste Cid se mostró disfrutando de la calma patagónica junto a su novio Santiago Korovsky. El destino elegido, rodeado de montañas, verde intenso y silencio, fue el escenario perfecto para una imagen que combinó sensualidad, naturaleza y un fuerte mensaje personal.

En la foto principal, la actriz aparece recostada boca abajo sobre una manta, tomando sol en el pasto, con un bikini que resalta su figura. A su lado, un caballo y un paisaje imponente completan una escena de postal que transmite paz absoluta y conexión con el entorno natural de El Bolsón.

Con la espontaneidad que la caracteriza, Celeste Cid acompañó la imagen con un breve texto a modo de balance. “Me da fiaca hacer un resumen de año. Así que mi resumen de año va con estas dos fotos. Pd: el que viene será un año glorioso”, escribió, dejando en claro su entusiasmo de cara al 2026.

La publicación no pasó desapercibida y en cuestión de minutos se llenó de likes y comentarios. Muchos destacaron su belleza natural y otros celebraron su forma relajada de cerrar el año, lejos de producciones exageradas y discursos extensos.

Además, en otra publicación, Celeste Cid, madre de André y Antón, compartió su fascinación por el lugar que eligió para vacacionar. “Hay que venir, confirmo”, escribió, reafirmando su amor por la naturaleza y por los destinos que invitan a bajar un cambio.

Entre los comentarios destacados apareció el de Jimena Barón, quien no dudó en dejarle un mensaje cargado de buena onda. “SAME, lindísima”, expresó la cantante, sumándose a la ola de elogios que recibió la actriz.

A días de cumplir 42 años el próximo 19 de enero, Celeste Cid demostró que atraviesa un gran momento personal. Con una simple imagen, logró despedir el 2025, marcar tendencia y anticipar que, según sus propias palabras, lo que viene será “un año glorioso”.