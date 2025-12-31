Cada cierto tiempo, su nombre reaparece y vuelve a estar en boca de todos. Y esta vez no fue la excepción: en redes, portales y videos virales, Baba Vanga volvió a convertirse en tendencia por una predicción adjudicada al año 2026 que, según quienes la difunden, podría alterar el rumbo de la humanidad.

Lo que circula apunta a un escenario inquietante. Las versiones aseguran que la vidente habría anunciado un punto de quiebre global provocado por algo completamente inesperado: el contacto con una civilización que no pertenece a la Tierra. El detalle que más llama la atención es que ese supuesto momento clave estaría fechado para noviembre y, según el relato popular, llegaría acompañado por la aparición de una nave gigantesca cuya presencia abriría más interrogantes que certezas.

Quienes siguen sus profecías afirman que ese eventual encuentro no sería necesariamente pacífico ni tendría una resolución inmediata. Allí se instala la tensión: la idea de un acontecimiento imposible de controlar, capaz de desacomodar gobiernos, creencias y estructuras enteras, volvió a disparar discusiones, miedos y lecturas de todo tipo en internet.

Pero ese no sería el único frente señalado para 2026. A Baba Vanga también se le atribuyen advertencias sobre un período de fricciones crecientes entre potencias, con Estados Unidos, China y Rusia en el centro de una pulseada que podría trasladarse a distintos focos del mapa. En ese marco, sus seguidores ven correspondencias con el escenario actual y relanzan interpretaciones que alimentan el interés.

Aun así, las lecturas no se concentran únicamente en planos oscuros. Entre los vaticinios que se repiten aparece también la idea de avances científicos decisivos: nuevas herramientas para detectar enfermedades graves y desarrollos energéticos innovadores, incluso vinculados a recursos por fuera del planeta.

Para entender por qué sus visiones siguen circulando, hay que mirar su historia. Baba Vanga no dejó textos escritos: lo que se conoce viajó de forma oral, muchas veces transmitido por familiares y personas Nuicercanas. Ese recorrido, con versiones, traducciones y reinterpretaciones, abrió la puerta a debates sobre cuánto de lo que hoy se dice realmente surgió de ella y cuánto pertenece al mito.

Y, sin embargo, cada vez que se aproxima una fecha asociada a su nombre, el interés se reactiva. Con el 2026 a la vista, la predicción que volvió a viralizarse mezcla fascinación y temor. Nadie puede confirmar nada, pero la pregunta queda instalada: si aquello que se repite desde hace años estuviera, otra vez, más cerca de lo que parece.