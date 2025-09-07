La final masculina del US Open 2025 tenía mucho más que un título en juego y una vez más Carlos Alcaraz venció a Jannik Sinner, se consagró campeón y se transformó en el nuevo número 1 del mundo. En el estadio Arthur Ashe de Nueva York, el español impuso su gran presente tenístico y le arrebató al italiano el trofeo y la cima del ranking ATP con un incontestable triunfo por 6-2, 3-6, 6-1 y 6-4.

Esta fue la tercera ocasión seguida que Charly y el Zorro se disputan un título de Grand Slam. Tras la victoria del murciano en Roland Garros, y el éxito del italiano en Wimbledon, Alcaraz rompe la paridad en el último trofeo grande de 2025 para, además, ponerse 5-1 en el historial en finales entre ambos. Este Abierto de Estados Unidos significa el séptimo título para el español e interrumpe el reinado de Sinner, que llevaba 65 semanas como número 1 del mundo.

Alcaraz y Sinner, una rivalidad marcada en este 2025. Otra vez, la final quedó en manos del murciano.

El encuentro se disputó ante una multitud expectante y que cuenta con la presencia de destacadas figuras del espectáculo y el deporte, incluso el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Es por este motivo que la seguridad fue reforzada y la final empezó 40 minutos más tarde de lo estipulado. Entre las celebridades que asistieron se encontraban Bruce Springsteen, Danny DeVito y Stephen Curry, entre otros.

En lo estrictamente deportivo, el partido fue una montaña rusa de emociones en los dos primeros sets. Un espectacular primer capítulo de Alcaraz lo mostró superior desde un impecable servicio (87% con el primer saque) y siendo más certero con la derecha. Con un primer break en el juego inicial manejó la ventaja, que estiró en el séptimo redoneando el 6-2 inicial.

No obstante, Sinner se llevó el segundo set con una gran reacción. En el cuarto juego fue contundente y consiguió un break en la única chance que tuvo para ponerse 3-1 y en cargo del partido por primera vez luego de sufrir bastante durante el primer episodio. Con el 4-1 que confirmó el quiebre, el Zorro supo mantener la distancia redondeando el 6-3 en su favor ante un Alcaraz que si bien logró mantener su saque, ya no pudo recortar la distancia.

Con el partido igualado, la reacción de Charly iba a marcar un punto de inflexión en el duelo. Durante ese tercer set, Alcaraz recuperó la agresividad de su derecha y logró un quiebre rápido que lo puso 2-0. Desde allí el murciano dominó con autoridad, logrando dos breaks y adelantándose 5-0, generando a la vez la frustración de un Sinner que lanzó su raqueta al suelo tras perder su saque por segunda vez consecutiva.

El cuarto set mostró al italiano intentando recuperarse y pudo salvar un punto de break sosteniendo la paridad en un duelo que fue un golpe por golpe y donde a ambos le costó imponer condiciones. Sin embargo, Alcaraz sostuvo regularidad desde la devolución y, finalmente, llegó al quiebre por una doble falta y un error no forzado de Sinner, que le entregó su servicio al español en el quinto juego. Desde allí fue 4-2 para el murciano. De ahí en más, los dos se llevaron sus servicios hasta el game final donde el ibérico cerró el partido en su tercer match point, concretando una enorme victoria que le entregó el segundo US Open de su carrera.