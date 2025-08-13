La poco frecuente decisión de Defensores de Belgrano con uno de sus goleadores llamó la atención en la Primera Nacional. La dirigencia del Dragón le rescindió el vínculo a Facundo Pons, delantero de 29 años, tras una disputa por una reducción en su salario. La medida fue tomada luego de que el futbolista recibiera dos expulsiones en el torneo, lo que derivó en una sanción de cinco partidos y la notificación de bajarle el sueldo generó una discusión que se resolvió con la finalización del contrato.

El atacante, nacido en Venado Tuerto, había disputado 14 encuentros en la temporada con la camiseta del Dragón y había anotado siete goles, consolidándose como una de las figuras del equipo. Sin embargo, sus dos tarjetas rojas, una frente a Mitre de Santiago del Estero y otra contra Talleres de Remedios de Escalada, junto con cinco partidos perdidos por acumulación de amarillas y problemas físicos, generaron preocupación en la Comisión Directiva.

Desde la dirigencia decidieron aplicar un descuento porcentual en su salario debido a lo que calificaron como “conductas inapropiadas para un jugador profesional”. Esta medida no fue bien recibida por Pons y terminó en una discusión entre ambas partes.

Para evitar un conflicto mayor, el club y el futbolista acordaron la rescisión anticipada del contrato, que originalmente vencía el 31 de diciembre. Así, Facundo Pons quedó desvinculado oficialmente este martes.

En un comunicado oficial, Defensores de Belgrano informó: “Debido a las reiteradas expulsiones producto de conductas inapropiadas para un jugador profesional, se aplicó un descuento porcentual sobre el salario del jugador Facundo Pons, lo cual derivó en una discusión con el mismo. Posteriormente, y con el objetivo de evitar inconvenientes entre las partes, se resolvió, de común acuerdo, la rescisión del vínculo contractual.”

A menos de 24 horas de haber dejado Defensores, trascendió que Pons estaría muy cerca de cerrar un acuerdo para jugar en Deportes Limache, club chileno que se encuentra en la Primera B de ese país. De esta manera, el delantero buscará continuar su carrera en el fútbol trasandino luego de su paso por el Ascenso argentino.