La instancia Regional de la Copa Federal inició sus cuartos de final. Pacífico dio un primer paso en Bariloche superando a Cruz del Sur por 3-1 en el cotejo de ida. Previamente, Confluencia también comenzó los mano a mano con el pie derecho.

Las Decanas dieron un paso importante rumbo a las semifinales de la competencia. Con goles de Lucía Soto, Carla Isolabella, y Manuela Alemán, las dirigidas por Rodrigo Canales trajeron de la localidad rionegrina un buen 3-1 sobre Cruz del Sur, que descontó por intermedio de Ara Huinchaqueo.

Ahora la vuelta será en Neuquén capital, donde tendrá todo servido para meterse entre los cuatro mejores de la competencia.

Por su parte Confluencia superó a Independiente de Trelew por 1-0 de local en cancha de Atlético Neuquén, y sacó ventaja para la vuelta que se disputará en Chubut el próximo domingo.

Por el otro lado del cuadro, Boxing de Rio Gallego igualó como local ante Ferrocarril del Estado de Comodoro Rivadavia 1-1, mientras que Hispano Americano doblegó 2-1 a Deportivo Nocheros.