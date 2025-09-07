Copa Federal, Pacífico y Confluencia abren los cuartos de final

Se abren los cuartos de final de la Copa Federal de fútbol Femenino, en la instancia Patagónica los clubes neuquinos juegan el cotejo de vuelta, donde Confluencia recibe a Independiente de Trelew, mientras que Pacífico visita Bariloche.

La Competencia que tiene una primera instancia regional, donde los 8 equipos campeones de las diferentes regiones del país clasificarán a la instancia final; entra en su definición, principalmente en la Patagonia, donde inician los cuartos de final con doble presencia neuquina.

Por un lado, Confluencia recibe desde las 11hs a Independiente de Trelew, por el cotejo de ida a disputarse en Atlético Neuquén. Las vinotinto quedaron segundas en la zona donde estaban los tres elencos de la provincia más Atlético Lamarque. Las dos veces representantes en el cuadro final de la Copa Federal, recibirán a las cuatro veces campeonas de la Liga del Valle, quienes llegan tras ganar el grupo C.

Por otro lado, Pacífico visitará Bariloche. Desde las 16hs en el Estadio Municipal, se enfrentará por el juego de ida ante Cruz del Sur. Las decanas ganaron la zona de los equipos de la región, y buscarán ser protagonistas luego de ganar la Copa Neuquén. Por su parte las cruzadas fueron escoltas en so zona y buscarán dar el golpe frente a un equipo candidato.

Confluencia abre los cuartos ante el duro equipo de Trelew

En el otro lado del cuadro se enfrentará Hispano Americano (Rio Gallegos) ante Deportivo Nocheros, mientras que Ferrocarril del Estado de Comodoro Rivadavia se medirán ante Boxing Club de Rio Gallegos.

La instancia regional de Copa Federal ya tiene resuelto a las campeonas de las otras 7 regiones: Cuyo - Independiente Rivadavia (Mendoza); Buenos Aires Pampeana Sur - Juventud Unida (Tandil), Buenos Aires Pampeana Norte - Somisa (San Nicolás); Norte - Atlético Tucumán (Tucumán), Centro - Central Córdoba (Santiago Del Estero); Litoral Norte - Guaraní a. Franco (Posadas) Litoral Sur - Santa María De Oro (Concordia)