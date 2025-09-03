Copa Federal: se pone en marcha los cuartos de final para los equipos neuquinos

La Copa federal de fútbol femenino reanuda este fin de semana con instancia de Playoffs donde se busca al elenco ganador de la región patagónica. Pacifico viaja a Bariloche, mientras que Confluencia se medirá de local, ambos buscando un lugar en semifinales.

En los últimos años, el fútbol femenino neuquino a dominado la región Patagónica, y tanto las decanas como vinotinto ya saben lo que es llegar al cuadro principal de la competencia Federal, que clasifica a cada ganadoras de las 8 regiones, a enfrentar a los elencos de primera división.

Por el lado de Pacífico, se enfrentará el domingo 16hs a Cruz del Sur de Bariloche en el estadio municipal. La Decanas llegan luego de ser líderes del grupo 2 por encima de Confluencia, Deportivo Rincón y Atlético Lamarque.

Las comandadas por Rodrigo Canales, llegan como líderes de su grupo en el Torneo Oficial de LIFUNE, y son las actuales campeonas de la Copa Neuquén, por lo que se encamina como favoritas en la llave ante el elenco de Bariloche, que en el grupo 3 quedó en la segunda colocación por detrás de Independiente de Trelew, y ganándole a JJ Moreno.

Confluencia ganó en dos oportunidades la fase regional y va por su tercera corona

Por su parte, el Club Confluencia recibirá el mismo día pero a las 11hs en el General San Martín a Independiente de Trelew, ganadoras de su zona. Las Vinotinto llegan segundas de su grupo y son las últimas campeonas de la región patagónica. La revancha será en 7 días en la localidad de Chubut.

En el otro lado del cuadro se enfrentará Hispano Americano (Rio Gallegos) ante Deportivo Nocheros, mientras que Ferrocarril del Estado de Comodoro Rivadavia se medirán ante Boxing Club de Rio Gallegos.

La instancia regional de Copa Federal ya tiene resuelto a las campeonas de las otras 7 regiones: Cuyo - Independiente Rivadavia (Mendoza); Buenos Aires Pampeana Sur - Juventud Unida (Tandil), Buenos Aires Pampeana Norte - Somisa (San Nicolás); Norte - Atlético Tucumán (Tucumán), Centro - Central Córdoba (Santiago Del Estero); Litoral Norte - Guaraní a. Franco (Posadas) Litoral Sur - Santa María De Oro (Concordia)