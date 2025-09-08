En un partidazo, Italia le ganó 5 a 4 a Israel con Retegui como figura

Con dos asistencias -una de taco- del argentino naturalizado Mateo Retegui, Italia venció por 5-4 a Israel en Hungría por la cuarta fecha del Grupo I de las Eliminatorias UEFA: el equipo de Gennaro Gattuso comenzó perdiendo por 1 a 0, se puso 4 a 2 por delante, sufrió dos goles en la agonía del partido y convirtió el tanto de la victoria en tiempo de adición.

La Azzurra comenzó el partido de mala manera. El mediocampista de Juventus Manuel Locatelli quiso rechazar un centro rival, pero falló en el intento y envió la pelota al fondo de su arco a los 180 segundos de acción. Sin embargo, el conjunto ganador de cuatro Copas del Mundo igualó a los 40 minutos gracias a un rastrero remate desde fuera del área de Moise Kean, asistido por Retegui.

El amanecer del complemento fue eléctrico. El conjunto de Ran Ben Shimon pegó primero nuevamente: el creativo Manor Solomon eludió a dos contrincantes por la banda izquierda y, antes de la llegada de un tercero, envió un débil pase al punto de penal, en donde Dor Peretz se lució con un violento remate que dejó sin chances de respuesta a Gianluigi Donnarumma. Un par de minutos más tarde, Kean corrió un largo pelotazo, aprovechó el desconcierto de los defensores y en el confín del área desenfundó un potente remate, inatajable para Daniel Peretz.

Retegui, quien venía de marcar dos goles en el éxito por 5-0 ante Estonia, se lució con un hermoso taco, eficaz para dejar frente al arco a Matteo Politano, autor del tercero para La Nazionale a los 57. A falta de una decena de minutos para el cierre, Italia atacó por la izquierda, Davide Frattesi, desde dentro del área, filtró un quirurgico y preciso pase para Giacomo Raspadori, reciente incorporación de Atlético de Madrid que la pinchó por encima del arquero.

La tormenta para los tanos se desató en apenas unos segundos. El zaguero Alessandro Bastoni anotó en contra a los 87 minutos y Dor Peretz celebró de cabeza a los 89. No obstante, esta historia tuvo un capítulo más, el volante Sandro Tonalli tiró un centro/arco desde el córner derecho del área y, entre piernas y amagues, la pelota se convirtió en el desahogo italiano.

Con este dramático triunfo y dos fechas por jugarse, Italia escaló al segundo puesto de la Zona I con 9 unidades, tres menos que el líder, Noruega. El primero de cada grupo sacará boleto directo al Mundial, mientras que el segundo irá al repechaje.