En la noche de los Martín Fierro de Cine y Series 2025, las figuras más reconocidas de la industria desfilaron por la alfombra roja de la Usina del Arte con una variedad de estilos que dejó sin aliento a más de uno. La ceremonia, organizada por APTRA, reunió a celebridades, periodistas y referentes del espectáculo, quienes desplegaron toda su elegancia ante las cámaras. Desde María Becerra hasta Boy Olmi, los looks fueron protagonistas indiscutidos de la gala.

Uno de los primeros destellos de la noche vino de la mano de María Becerra, quien eligió un vestido negro firmado por Harriague, con transparencias y flecos que destacaron su estilo juvenil. El diseñador César Juricich la definió como una “diosa” por su estilismo impecable. Por su parte, Natalia Oreiro deslumbro con un satén rojo vibrante, de mangas largas y una abertura lateral que aportó dramatismo a su paso. Patricia Profumo elogió su elección al describirla como “mágica” y de diseño soñado.

En la lista de los looks más comentados también se ubicó Valentina Zenere, quien apostó por un mini vestido rojo translúcido con volado de piel sintética, combinación que Profumo catalogó como sofisticada y perfecta para la gala. A su vez, Sabrina Rojas, conductora de la alfombra roja, eligió un strapless rosa pastel con sobrefalda en tafetán que, según la especialista, logró un resultado “exquisito”.

Las propuestas masculinas no se quedaron atrás. Toto Kirzner sorprendió con una silueta distinta y arriesgada que, según Gustavo Pucheta, fortaleció su presencia y personalidad. Benjamín Vicuña, Juan Minujín, Gastón Pauls y Leonardo Sbaraglia optaron por estilos clásicos en tonos negros y blancos, cada uno aportando su impronta a través de detalles de sastrería o la ausencia deliberada de corbata.

El toque de color y originalidad llegó con Boy Olmi, quien combinó un saco blanco, chaleco estampado vibrante y pantalón a microdiseño, logrando uno de los conjuntos más personales de la noche. Otros destacados como Luciano Castro, Griselda Siciliani, Andrea Pietra, El Purre y Malena Ratner sumaron elegancia con propuestas que fusionaron brillo, texturas y estructuras depuradas.

El cierre de la alfombra roja ofreció más perlitas estilísticas, como el esmoquin de Luciano Cáceres, la capa conceptual de Teté Coustarot, el traje verde claro de Guillermo Pfening y la presencia sobria de Daniel Ambrosino, Ariel Staltari y Benito Fernández, cada uno aportando diversidad estética. Finalmente, Maite Lanata sorprendió con un vestido de rayas verticales y encaje, coronando una gala donde la moda, sin dudas, fue tan protagonista como los premios.

La diversidad estética también se vio reflejada en figuras como Liliana Parodi, Ana Garibaldi y Esteban Lamothe, quienes apostaron por siluetas clásicas con guiños contemporáneos que resaltaron su estilo personal. Los especialistas coincidieron en que esta edición de los Martín Fierro de Cine y Series 2025 mostró una madurez en la selección de prendas y un creciente interés por piezas con identidad, diseño autoral y acabados impecables.

Con propuestas que fueron desde la audacia hasta la elegancia más tradicional, esta alfombra roja dejó en claro que la moda argentina atraviesa un momento vibrante y lleno de creatividad. La presencia de artistas como Justina Bustos, Marcelo Subiotto, Alan Sabbagh, Benito Fernández y Maite Lanata terminó de completar un mosaico estilístico que convirtió la noche en una verdadera celebración del diseño local y la personalidad de cada protagonista.