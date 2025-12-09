El sindicato ATE Río Negro adhirió al paro nacional de este martes y desplegó una panfleteada en los puentes que unen Cipolletti con Neuquén. Romeo Aguiar, referente del gremio, explicó que la acción consiste en informar las demandas a quienes transitan por la ruta, sin cortes de circulación. La presencia de Gendarmería Nacional en el expeaje generó tensión en el contexto del protocolo antipiquetes aplicado por el Ministerio de Seguridad.

La situación vial se tornó caótica, en medio de una jornada atravesada por un choque en cadena sobre la misma vía, pero en la zona oeste de Neuquén. Quienes circulan desde Cipolletti hacia Neuquén, la demora es de más de una hora. En esa localidad, la fila de autos llega hasta la calle Julio Dante Salto, en el ingreso a la Isla Jordán.

Aguiar señaló a Mejor Informado que “por ahora es volanteada, pero no descartamos que si existen provocaciones de las fuerzas federales el corte pueda ser total”. El dirigente remarcó que la protesta busca visibilizar el rechazo a la reforma laboral impulsada por el Gobierno nacional, a la que definió como “una medida que perjudica profundamente a los trabajadores, sin aportar crecimiento económico, basada en viejas recetas que fracasaron una y otra vez”.

En el Alto Valle, la movilización se concentró en los puentes interprovinciales, donde militantes de ATE entregaron volantes y dialogaron con automovilistas. La estrategia gremial apunta a sostener la protesta sin interrumpir el tránsito, aunque se mantiene la advertencia de endurecer las medidas si se registran incidentes.

En paralelo, Gendarmería Nacional desplegó un amplio operativo en el área del expeaje de Cipolletti, con efectivos apostados para anticipar e intervenir ante eventuales interrupciones de la circulación. La presencia de las fuerzas federales responde al protocolo antipiquetes dispuesto por el Ministerio de Seguridad.

Desde temprano, Gendarmería desplegó un operativo en la zona del expeaje

En Río Negro, el sindicato demanda la inmediata reapertura de paritarias. Asimismo, exigió la renovación de todas las modalidades de contratación precaria en el Estado y el pago doble de las guardias de Salud para los días festivos.