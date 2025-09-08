Presentaron estudios sobre accesibilidad a la actividad física y al deporte en Neuquén

El Ministerio de Desarrollo Humano, Gobiernos Locales y Mujeres, a través del Observatorio de Deporte, Actividad Física y Cultura (ODAFyC) de la provincia de Neuquén, participó como expositor en el Consorcio Global de Actividad Física y Aptitud Física en Jóvenes. Se trató de un encuentro académico virtual que reunió a destacados investigadores y especialistas en la temática de la vigilancia de la actividad física y la condición física en la niñez y adolescencia.

La participación en este foro representó una oportunidad para que se compartieran experiencias y evidencias científicas junto a referentes de Europa, Norteamérica y Asia, en un espacio de intercambio que apunta a fortalecer el desarrollo de políticas públicas basadas en datos concretos y comparables entre países.

La presentación del organismo, que depende de la Unidad de Planificación y Evaluación de Políticas Sociales (Upeps), incorporó los estudios más recientes vinculados a la accesibilidad a la actividad física y al deporte en Neuquén, con análisis que abarcan tanto la infraestructura pública y privada disponible como los niveles de participación comunitaria, federada y recreativa.

Se indicó que estos estudios integran una perspectiva de equidad, considerando dimensiones de género, nivel socioeconómico, discapacidad y situación de vulnerabilidad social, lo cual resulta esencial para diseñar políticas inclusivas y justas.

Además, se destacó la creación del programa Cerca de la Escuela, destinado a la promoción del deporte y actividad física, que cuenta con la participación de numerosos jóvenes de Neuquén.

Por otro lado, el Observatorio presentó trabajos realizados anteriormente y destacó sus estrategias de comunicación, con reportes, aplicaciones, publicaciones y difusión en medios, transformando la evidencia en insumo para la toma de decisiones.