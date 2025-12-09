Un impacto múltiple en plena avenida Mosconi

La mañana se volvió caótica este martes en la capital de Neuquén, tras un choque en cadena que involucró a cinco vehículos sobre la avenida Mosconi (ex Ruta 22), a muy pocos metros de la Estación Terminal de Ómnibus. El siniestro ocurrió poco antes de las 9 y dejó la calzada totalmente bloqueada en la mano que conecta Plottier con la ciudad.

Según la información aportada por el móvil de AM550, los vehículos afectados fueron un Volkswagen Voyage, dos Volkswagen Gol Trend, un Peugeot 208 y una Volkswagen Suran, todos avanzando en la misma dirección cuando se produjo el impacto.

Ambulancias en el lugar y tránsito totalmente cortado

La magnitud del choque obligó a la intervención de dos ambulancias del SIEN, que asistieron a los ocupantes de los autos involucrados. Aunque ninguno presentó lesiones de consideración, el despliegue sanitario se mantuvo por precaución.

Personal policial y agentes de Tránsito municipal trabajan en el lugar para ordenar la situación y evitar nuevos incidentes, mientras se realizaban las pericias y se retiraban los vehículos dañados.

Desvíos obligatorios y largas demoras en una zona crítica

El tránsito quedó completamente interrumpido entre la calle Pinamar y la ETON, generando serias complicaciones para quienes ingresaban a la ciudad desde el oeste.

Los vehículos que venían desde Plottier fueron desviados a la colectora para poder continuar su recorrido y reincorporarse más adelante, una maniobra que provoca demoras en una de las arterias con mayor circulación de la mañana.

La congestión se hizo sentir especialmente en los accesos al corredor, mientras los agentes intentaban agilizar el paso en una zona donde confluyen autos particulares, transporte interurbano y servicios hacia la terminal.

Autos con daños visibles y peritajes en marcha

Las cinco unidades involucradas quedaron con daños materiales de distinta consideración, lo que obligó a retirar algunos de ellos con auxilio mecánico.

Policía y Tránsito municipal permanecieron en el sector para ordenar la circulación y avanzar en la recolección de datos, mientras se investigan las circunstancias que derivaron en el choque múltiple.