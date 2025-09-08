¿Quiere recibir notificaciones de alertas?

Lunes 08 de Septiembre, Neuquén, Argentina
YA SON 18 PAÍSES

Túnez es el nuevo clasificado al Mundial 2026

Las Águilas de Cartago le ganaron agónicamente 1 a 0 a Guinea Ecuatorial y, al asegurarse el primer puesto del Grupo H de las Eliminatorias Africanas, sacaron boleto para la próxima Copa del Mundo

Por Hugo Alejandro Amaolo
Lunes, 08 de septiembre de 2025 a las 19:15
Tunez festejó su clasificación al Mundial

Se va estirando la lista de clasificados al próximo Mundial 2026 que se celebrará en Estados Unidos, México y Canadá. Si bien falta todavía para llegar a las 48 selecciones participantes, este lunes se confirmó la presencia de otra: la de Túnez, que sacó boleto gracias a una victoria agónica.

Las Águilas de Cartago le ganaron 1-0 a Guinea Ecuatorial como visitante en el Estadio de Malabo por las Eliminatorias Africanas con un gol sobre la hora de Mohamed Ben Romdhane y, al ubicarse en el primer puesto del Grupo H (22 puntos, producto de siete triunfos y un empate), se aseguraron disputar la próxima Copa del Mundo.

Será la séptima cita ecuménica de Túnez en toda su historia y la tercera de forma consecutiva. En total estuvo en Argentina 1978, Francia 1998, Corea-Japón 2002, Alemania 2006, Rusia 2018, Qatar 2022 y ahora Estados Unidos-México-Canadá 2026.

Todos los clasificados al Mundial 2026

 

  • Canadá (anfitrión)
  • México (anfitrión)
  • EE.UU. (anfitrión)
  • Japón (Asia)
  • Nueva Zelanda (Oceanía)
  • Irán (Asia)
  • Argentina (Sudamérica)
  • Uzbekistán (Asia)
  • Corea del Sur (Asia)
  • Jordania (Asia)
  • Australia (Asia)
  • Brasil (Sudamérica)
  • Ecuador (Sudamérica)
  • Uruguay (Sudamérica)
  • Colombia (Sudamérica)
  • Paraguay (Sudamérica)
  • Marruecos (África)
  • Túnez (África)
