La NFL arrancó su nueva temporada en San Pablo

El pasado fin de semana los Chargers y los Chiefs abrieron la temporada de la NFL (National Football League de los Estados Unidos) en el Neo Química Arena, el estadio del Corinthians de San Pablo, en Brasil. El encuentro culminó con victoria del equipo de Los Ángeles por 27 a 21.



Brasil se convirtió en el segundo mercado más importante de la NFL. Tal es así, que en 2024 el partido entre los Packers y los Eagles generó 12.500 empleos temporales, lo que trajo repercusiones directas para los sectores de hotelería, turismo y servicios.

Espectacular recibimiento para ambos equipos

Las cifras incluso superaron las de los recintos más tradicionales. En la Ciudad de México, sede de partidos de liga desde 2016 y que genera un promedio de 45 millones de dólares por partido, la cifra fue inferior a la registrada en San Pablo. En Brasil, el gasto promedio por visitante fue de 600 dólares para una estancia de tres días, y el flujo de pasajeros procedentes de Estados Unidos creció un 133% durante el mismo período.

Se estima que el impacto económico de la ciudad paulista gracias a la NFL será de más de 60 millones de dólares, convirtiéndose así en el segundo acontecimiento deportivo que más dinero le generó a la ciudad, solo superado por el GP de Fórmula 1.

La artista colombiana Karol G se presentó en el show de medio tiempo. Puso a bailar al público con su música y su interpretación en portugués