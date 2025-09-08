Canelo Álvarez ante Terence Crawford, promesa de peleón por streaming

Una de las peleas más esperadas de la década ya tiene fecha y plataforma confirmada: el mexicano Saúl "Canelo" Álvarez enfrentará al estadounidense Terence Crawford por el título indiscutido de peso supermediano (168 libras). El combate se realizará el próximo sábado 13 del corriente, en el Allegiant Stadium de Las Vegas, Nevada.

La gran novedad para esta velada es la transmisión: la pelea se verá a nivel mundial por Netflix. La plataforma confirmó que el combate estará incluido en la suscripción regular "sin costo adicional" para todos sus clientes.

Uno de los flyer anunciando la pelea

La cartelera principal comenzará a las 22 (hora de nuestro país), aunque se espera que el combate estelar entre Canelo y Crawford inicie cerca de la medianoche del sábado (ya madrugada del domingo).

Cartelera completa

Además del combate principal que define al campeón indiscutido, la noche en Las Vegas contará con varias peleas de alto nivel, destacando el choque coestelar entre dos invictos:

Pelea Coestelar: Callum Walsh (Irlanda, 14-0) vs. Fernando Vargas Jr. (EE.UU., 17-0).

Christian Mbilli (Canadá/Francia, 29-0) vs. Lester Martinez (Guatemala, 19-0).

Mohammed Alakel (Arabia Saudita, 4-0) vs. John Ornelas (EE.UU., 5-2-1).

Según trascendió, la bolsa total superaría los 200 millones de dólares, una cifra enorme incluso para el boxeo de élite. Canelo Álvarez se llevaría alrededor de 150 millones de dólares.y Terence Crawford, por su parte, embolsaría cerca de 50 millones. Este monto se explica en gran parte por el interés del empresario saudí Turki Alalshikh, quien impulsó el combate y garantizó una inversión gigantesca para que este duelo se haga realidad.

El mexicano viene de un triunfo sin brillo ante el cubano naturalizado argentino William Scull, en una pelea criticada por su falta de acción, pero que le permitió mantener su dominio absoluto en el peso supermediano. Ahora, con el objetivo de enfrentar a uno de los mejores libra por libra del mundo como Crawford, el desafío será mucho mayor.