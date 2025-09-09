No se rinde: Boranga vuelve a ponerse los guantes a los 83 y homenajea al Diego

En un mundo donde el retiro suele llegar antes de los 40, Lamberto Boranga decidió escribir su propia historia. A los 83 años, el legendario arquero italiano confirmó que volverá a jugar un partido oficial en octubre con el Trevi, equipo de la Primera División regional de Umbría. La noticia sorprendió al ambiente futbolero, que rápidamente puso los ojos en este símbolo de superación y vigencia.

Boranga, que durante los años ‘60 y ‘70 defendió camisetas como las de Fiorentina, Brescia, Cesena y Parma, colgó los guantes en 1983, pero nunca se alejó del deporte. Desde entonces, se mantuvo activo en el amateurismo y en el atletismo máster, donde consiguió títulos internacionales en salto en alto y salto en largo. Esa continuidad, sumada a su formación como cardiólogo y médico deportivo, lo convirtió en un caso único en el fútbol mundial.

“Jugaré un partido en octubre y luego veremos. No tengo intención de entrar al vestuario y mandar. Lo hago porque me gusta y porque quiero demostrar que la edad no debería ser un límite”, aseguró en diálogo con la prensa italiana.

Su vigencia se explica no solo en los entrenamientos, aún hoy supervisados por Marco Bonaiuti, ex preparador de arqueros del Inter, sino también en un estilo de vida disciplinado. “Nada de alcohol, nada de tabaco, poca carne. Mucha actividad física, incluyendo sexo. Un desayuno abundante y equilibrado, una barrita energética de chocolate y una cena ligera”, detalló, como si se tratara de un manual de longevidad.

Pero más allá de su presente, Boranga también recordó con emoción a Diego Armando Maradona, a quien enfrentó en Italia en la época en que el argentino brillaba con el Napoli. “Diego fue el único que me eclipsó. Si él no hubiera estado allí, me habría convertido en el número uno del mundo”, confesó con admiración.