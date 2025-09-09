La Selección Argentina cierra su participación en las Eliminatorias Sudamericanas para el Mundial 2026 enfrentando a Ecuador este jueves a las 20, en el Estadio Monumental Banco Pichincha de Guayaquil. Sin el capitán Lionel Messi, al que dio permiso para dejar anticipadamente la convocatoria, Lionel Scaloni alineará un once con muchas variantes, con la intención de dar rodaje a futbolistas con menos minutos pensando en la próxima Copa del Mundo.

Luego de la contundente victoria 3-0 contra Venezuela en el Monumental, figuras como Cristian Romero (no estará por acumulación de amarillas) y Julián Álvarez no serían de la partida. La apuesta de Scaloni sería por un equipo más vertical, entregándole la titularidad a Nicolás González y Giuliano Simeone en los costados. Además, Lautaro Martínez volverá a la titularidad como punta. Los que dejan la alineación serán Messi, como acordaron con el DT, Franco Mastantuono y la Araña, que descansará.

Lautaro y Nico González jugarán esta noche ante Ecuador. (Foto: X @Argentina)

Otros de los que ingresan en el once son Leonardo Balerdi, que sumará otro encuentro con la albiceleste, en lugar de Romero, y Gonzalo Montiel reemplazando a Nahuel Molina. Por otro lado, Alexis Mac Allister, que se suponía que iba a regresar al equipo, finalmente estará en el banco debido a que retorna de una molestia muscular en sus últimos días con Liverpool.

La formación ante Ecuador

El probable equipo para esta noche en Guayaquil lo conformarían Emiliano Martínez; Gonzalo Montiel, Nicolás Otamendi, Leonardo Balerdi, Nicolás Tagliafico; Giuliano Simeone, Rodrigo De Paul, Leandro Paredes, Nicolás González; Thiago Almada y Lautaro Martínez. El último antecedente entre las dos selecciones es el primer encuentro de estas Eliminatorias, donde Argentina se impuso en el Monumental por 1-0 con un tiro libre de Messi.