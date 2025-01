Colo Colo quiere romper el mercado fichando a una ex figura del Real Madrid

Luego de consagrarse campeón del fútbol chileno y de una aceptable actuación en la Copa Libertadores, el Colo Colo chileno apunta a revolucionar el mercado sudamericano: Keylor Navas es pretendido por el Cacique para reforzar el arco de cara al 2025. La dirigencia del equipo trasandino ya mantuvo contactos con el ex Real Madrid, que llegaría en caso de que el actual guardameta Brayan Cortés no renueve su vínculo.

El entrenador argentino Jorge Almirón confirmó esta posibilidad en declaraciones a la prensa chilena, aunque admitió que la prioridad es la renovación de Cortés, el arquero titular y campeón en 2024, que finalizó su contrato en diciembre y todavía no llegó un acuerdo para renovar: "Si no se da lo de Brayan, seguramente pueda llegar a ser Keylor", dijo el DT ex Boca.

El nombre del histórico arquero de Costa Rica, de 38 años, comenzó a sonar con fuerza el pasado lunes en el directorio de Blanco y Negro, la sociedad anónima que administra a Colo Colo, y la posibilidad de un arribo toma fuerza ya que Cortés decidió por su cuenta no renovar, aunque no se descarta una marcha atrás del arquero chileno. Navas quedó libre de PSG en junio pasado y no tiene actividad desde entonces, pero ha redondeado una carrera más que sólida en Europa: tres Champions League y sendos títulos de Mundial de Clubes con Real Madrid, donde totaliza 12 conquistas, más otras 10 estrellas con la casaca del PSG.

Ya abrochó a Aquino y quiere a Villa

Además de la posibilidad de reforzar el arco con la jerarquía de Navas, en Colo Colo la maquinaria de las incorporaciones está activa: luego de acordar la llegada de Claudio Aquino, que no renovó con Vélez y se decidió por el Cacique, los cañones están apuntados al colombiano Sebastián Villa, que milita en Independiente Rivadavia de Mendoza. Si bien hay versiones de un acuerdo contractual con el extremo cafetero, la petición de la Lepra mendocina de 4 millones de dólares por la totalidad del pase dificulta la negociación por el momento.