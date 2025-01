Falleció Gustavo Cisneros, el entrenador que luchó contra el cáncer desde el 2020

El fútbol de ascenso está de luto tras el fallecimiento este viernes de Gustavo Cisneros (56 años), el entrenador de Fénix, que luchó contra un cáncer. “Con profunda tristeza anunciamos el fallecimiento de nuestro querido director técnico Gustavo Cisneros, un gran profesional que tuvimos la suerte de tener el Club, pero por sobre todo una excelente persona”, comunicó “El Aguila” en sus redes sociales.

uD83DuDEA8 #AHORA | #Fenix anunció el fallecimiento de Gustavo Cisneros, su entrenador



uD83CuDFE5El DT se encontraba luchando contra un fuerte cáncer de próstata y metástasis en los huesos



uD83DuDE4F"Un gran profesional que tuvimos la suerte de tener el Club, pero por sobre todo una excelente… pic.twitter.com/fEnnRv76at — doble amarilla ?????? (@okdobleamarilla) January 24, 2025

La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) en redes sociales también lamentó la pérdida

#ProfundoDolor La Asociación del Fútbol Argentino, mediante su Presidente Claudio Tapia, envían sus más sentidas condolencias a familiares, amigos y seres queridos de Gustavo Cisneros, director técnico del Club Atlético Fénix.



¡Mucha fuerza en este momento! pic.twitter.com/c2y95UebCF — AFA (@afa) January 24, 2025

La dura lucha de Cisneros, en primera persona

"Tengo que hacer seis ciclos de quimioterapia, que en total son dos quimio: una por el mismo cáncer de próstata y otra por la metástasis en los huesos, más la vacuna de bloqueo de testosterona. También es el tratamiento sobre el dolor que es bajo morfina y eso es lo más complicado porque es lo que hay que manejar día a día con esto de poder estar trabajando", le confesó en 2024 el propio Gustavo Cisneros al diario Infobae.

En el mismo pasaje, habló de lo que fue dirigir entre el cáncer siendo entrenador: “En el club tengo bastante organizadas las tomas, en base a los entrenamientos, a los partidos, ya que es una medicación muy fuerte que tengo que tomar cada cuatro horas”. "Si tengo partido a la noche, durante el día la tomo para poder ir cubierto. Si entrenamos a la mañana, la toma fuerte la hago a las 10 de la noche y después cuando estoy a mitad de entrenamiento. Después las tomo cada 4 horas y descanso todo el día", narró.

El director técnico luchó contra la enfermedad desde 2021 y lo terminó desgastando. A finales del 2024, el propio entrenador confesó el duro momento que estaba viviendo y así lo dio a conocer en sus cuentas personales.

Así comentó a fines del año pasado el momento que atravesaba.

Ya no sé cuando empieza ni termina el día... son las 24 hs a full... cansa, y mucho...

Pero se sigue...uD83DuDC99 pic.twitter.com/RN1CoNQC0I — Cisneros Gustavo (DT) (@cisnerosgustav1) July 19, 2024

Por último, reconoció: "Es un esfuerzo bastante grande estar en actividad, es una enfermedad que es más para estar en cama y dedicándose el 100% a la enfermedad, pero también me ayuda mucho en lo mental, así que si bien el físico no da, desde lo mental me ayuda, es mi pasión y mi trabajo de toda la vida. ¿Hasta dónde? No sé. Hasta el día de hoy vamos para adelante, no queda otra".