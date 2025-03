Lionel Scaloni: "Estamos capacitados para ser protagonistas ante nuestra gente”

Argentina recibe a Brasil en EL Monumental desde las 21hs por la fecha 14 de las Eliminatorias Sudamericanas. Previo al gran choque de Sudamérica, el DT de la selección Lionel Scaloni habló en conferencia, donde no confirmó el equipo aunque si el retorno de De Paul, y que espera un cotejo similar al jugado en Montevideo.

Con un punto, la actual campeona del mundo se asegura el pasaje al Mundial 2026. En frente estará Brasil en EL Monumental, en un juego que promete intensidad, “Más allá de ganar o perder, siempre tenemos la misión de sumar los tres puntos. La cuestión está en hacer un buen partido. Argentina no está obligada, pero está capacitada para ser protagonista ante nuestra gente”.

De cara al 11 inicial, no confirmó la alineación pero dijo que no cambiará mucho del equipo que inició ante Uruguay en el triunfo por 1-0, la única variante sería el retorno de Rodrigo De Paul, agregando además que Almada podría seguir como la manija del equipo “todos los que están acá están en condiciones de jugar. Estamos contentos con su aporte. Siempre hay cosas para mejorar como equipo y eso se lo hacemos ver a los chicos”.

En relación al cotejo que se espera contra Brasil, el DT expresó que “Mañana me imagino un partido similar al de Uruguay. Habrá momentos para dominar y para que nos dominen, porque Brasil tiene ese potencial. Estaremos preparados para esas fases del partido y poder contrarrestarlos”.

Además, en el medio de la conferencia se permitió analizar el nivel de los equipos de Europa, que demostraron su potencia en los cuartos de final de la la Liga de las naciones; “Alemania sigue en una línea ascendente, Italia también siempre es competitiva, y los casos de Francia y Portugal van en la misma sintonía. Países Bajos también le complicó el panorama a España. Si todo va bien, seguramente nos encontraremos en el futuro.

Al mismo tiempo le dedicó palabras de elogio a España, al ritmo de Lamine Yamal. “es una de las mejores selecciones del mundo, con un estilo muy marcado. No sé si jugará la Finalissima, pero es algo que hoy no me preocupa. Creo que Yamal es un gran jugador, pero no quiero compararlo con Messi”.

Argentina lidera las eliminatorias con 28 puntos, seis de ventaja a Ecuador que está segundo. Brasil está tercero con 21, mientras que Uruguay y Paraguay están con 20 puntos. Colombia con 19 y Bolivia en zona de repechaje con 13. Venezuela 12, Perú 10 y Chile cierran con 9.

La fecha 14, además del Argentina vs Brasil, también tendrá los duelos 17hs Bolivia vs Uruguay, y 21hs Venezuela vs Perú, Colombia vs Paraguay, y Chile ante Ecuador.