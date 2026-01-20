Una de las novelas del verano tendrá un final poco feliz para Boca. Finalmente Marino Hinestroza continuará su carrera en Vasco da Gama luego de que el club brasileño mejorara la oferta presentada por el Xeneize. Cuando la llegada del extremo parecía encaminada, Atlético Nacional, dueño de su pase, dejó de responderle al elenco argentino y terminó acordando la transferencia del futbolista a Brasil por 6 millones de dólares.

La propuesta de Boca, aceptada en un principio por el Verdolaga, fue de USD 5 millones por el 80% del pase. Sin embargo, Vasco da Gama irrumpió y puso la cifra que los cafeteros pretendían por Hinestroza en un principio. A diferencia de la dilatación en las negociaciones con el club de La Ribera, el acuerdo como los Camisas Negras se cerró rápidamente el martes y el atacante firmará contrato hasta diciembre de 2030, con la opción de extenderlo por un año más.

En Boca, la noticia cayó muy mal y hay mucha bronca con Atlético Nacional. A cinco días del debut oficial, el club no concretó todavía ningún refuerzo y perdió a su principal objetivo en el mercado de pases. A esto se le suma la negociación caída con San Lorenzo por Alexis Cuello, y si bien hay un intento vigente por Maher Carrizo e interés para la llegada del central Gastón Hernández, aún están lejos de cerrarse, lo que deja en una posición difícil al presidente Juan Román Riquelme.