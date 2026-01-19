Una de las novelas del verano en el mercado de pases suma un nuevo capítulo: Marino Hinestroza recibió una oferta del Vasco Da Gama y su llegada a Boca podría caerse. El Xeneize, que tiene un acuerdo con el jugador desde hace 20 días y la semana pasada logró un entendimiento con Atlético Nacional donde pagaría 5 millones de dólares por el 80% del pase del colombiano, espera la llegada del atacante, sin embargo el conjunto brasileño apareció con una propuesta superior y, a falta de una respuesta del futbolista, podría terminar "robándoselo" al elenco argentino.

Los Camisas Negras superaron los números de Boca ya que pusieron sobre la mesa 6 millones de dólares por la totalidad del pase de Hinestroza. No obstante, falta aún que el colombiano responda si acepta o no el contrato que le ofrecen. Atlético Nacional quería desde un principio esa cifra por el extremo, al que había comprado en 1,5 millones el 50 % del pase que comparte con el Columbus Crew de la MLS. No obstante, falta conocer si, como arregló con el Xeneize, se queda con una parte de la ficha del jugador o si se desprende totalmente de él.

Desde su llegada al conjunto Verdolaga a mediados de 2024, Hinestroza disputó 84 partidos oficiales, marcó 11 goles, dio 14 asistencias y conquistó cuatro títulos. A la expectativa de qué pasará con el colombiano al que tenían a tiro de contratar, Boca continúa sin oficializar ningún refuerzo en este mercado de pases.