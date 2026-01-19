Después de la victoria en el amistoso de ayer ante Olimpia, la preocupación crece en Boca porque se confirmó el desgarro de Miguel Merentiel y está descartado para el debut en el Torneo Apertura. El uruguayo, quien debió dejar la cancha a los 15 minutos anoche ante los paraguayos, se hizo estudios y certificó que se perderá el duelo ante Deportivo Riestra y posiblemente la segunda fecha del certamen. Ante la falta de centrodelanteros, Lucas Janson sería su reemplazante.

La imagen de ayer fue evidente: luego de una jugada, a Merentiel se lo vio visiblemente dolorido, y pese a la intención suya de continuar el entrenador Claudio Úbeda lo sustituyó inmediatamente. El que ingresó fue Janson mientras la Bestia se quedó en el banco con hielo en la zona afectada. Pensando en el debut del equipo en el Torneo Apertura, frente a Riestra en La Bombonera el próximo domingo, el ex Vélez volvería a ocupar su lugar ya que Edinson Cavani sigue con problemas en su espalda y Milton Giménez continúa recuperándose de una pubalgia.

Si bien el parte médico oficial se dará a conocer en las próximas horas, todo indica que Merentiel se perderá no solo el estreno, sino también varios partidos debido a que habrá varias fechas entre semana. El charrúa en principio faltaría para los enfrentamientos con Estudiantes, Newell's, Vélez y Platense, aunque la evolución marcará su regreso.