Después de haber acordado la llegada de Luciano Vietto y anunciar otras dos incorporaciones, San Lorenzo sufrió un revés inesperado con la caída del pase de Mathías De Ritis. El lateral izquierdo uruguayo de 22 años tenía todo acordado, pero su transferencia quedó trunca a último momento porque el Ciclón decidió no afrontar un pago de 300 mil dólares en concepto de derechos de formación que debía abonar a Peñarol porque esto no le había sido informado durante la negociación.

El futbolista llegó a Buenos Aires con el pase prácticamente cerrado e incluso se sometió a la revisión médica y brindó declaraciones como nuevo jugador del club azulgrana. Sin embargo, al aparecer sin aviso esta obligación de hacer un pago adicional que no estaba contemplado, San Lorenzo dio marcha atrás al comunicar que no se haría cargo de ese monto y que la operación debía resolverse de otra manera, lo que paralizó la llegada del charrúa.

Mientras tanto, De Ritis permanece en Capital Federal, pero no se entrena con el plantel. Con el mercado de pases a punto de cerrarse, el ex Banfield debería volver a Peñarol si no se reflotan las negociaciones. En 2024 el lateral tuvo su primera experiencia en el fútbol argentino jugando para el Taladro, donde tuvo buena continuidad con 30 partidos disputados, 27 como titular y un gol anotado. Sin embargo, al no ejecutarse su opción de compra el jugador regresó al Manya, donde no sumó minutos oficiales tras su retorno.

La vuelta de Más, una posibilidad

Con la necesidad vigente de un lateral izquierdo por la salida de Elías Báez, la chance más accesible parece ser la del veterano lateral de 37 años, que fuera campeón de la Copa Libertadores en 2014 con el Ciclón. Ante la posibilidad de un retorno, Más deberá solucionar por su cuenta la salida de Juventud Las Piedras, equipo donde jugó en 2025 y renovó contrato hace 20 días porque no se esperaba la posibilidad San Lorenzo. "Me gustaría volver. Estoy para lo que se necesite”, afirmó en diálogo con el medio partidario La Cicloneta la semana pasada.