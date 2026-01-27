Gobernadores patagónicos darán una conferencia de prensa este martes a partir de las 20 en la Subcentral de Coordinación y Despacho de Brigadistas-Las Golondrinas, en la localidad chubutense de Lago Puelo. Se brindará un estado de situación de los incendios forestales que afectan hace varias semanas a una buena parte de la región patagónica de nuestro país, que contempla las provincias de Chubut, Neuquén y Río Negro.



La Subcentral de Coordinación y Despacho de Brigadistas-Las Golondrinas es una infraestructura clave inaugurada el año pasado que permite concentrar en un único espacio la labor de brigadistas y mejorar sustancialmente la capacidad operativa en toda la región cordillerana. La base cuenta con un helipuerto, un centro perimetral y un parque de vehículos.



La nueva Subcentral funcionará como centro de control y estrategia para toda la región cordillerana, mejorando las condiciones laborales de los brigadistas y la capacidad de respuesta del Servicio Nacional del Manejo del Fuego.



El anfitrión de la conferencia será el mandatario chubutense, Ignacio Torres, pero además está previsto que sean de la partida los gobernadores Alberto Weretilneck (Río Negro) y Rolando Figueroa (Neuquén).



