Este lunes por la tarde, personal policial del Departamento Comando Radioeléctrico de Cutral Co logró recuperar una camioneta oficial perteneciente a la Comisión de Fomento de Sauzal Bonito que había sido sustraída horas antes.

Luego de la denuncia de la sustracción se activó un operativo coordinado de tareas investigativas y de patrullaje preventivo, tras lo cual se pudo ubicar el vehículo en Cutral Có, específicamente en el barrio Monte Hermoso. Personal especializado realizó las diligencias correspondientes, asegurando el rodado y documentando su estado.

En el procedimiento una persona fue demorada y puesta a disposición de la fiscalía interviniente. En tanto, el vehículo fue restituido a las autoridades de la Comisión de Fomento, quienes destacaron la rápida respuesta policial y el trabajo articulado que permitió esclarecer el hecho en pocas horas.

En un posteo realizado en redes sociales, agradecieron a la Brigada de Investigaciones, Comando Radioeléctrico y Comisaría 6ta. Expresaron su tristeza al saber que fueron jóvenes que en más de una ocasión fueron asistidos con materiales para una vivienda e inclusive fueron trasladados en esa misma camioneta para acudir a tratamientos de salud