Martes 27 de Enero, Neuquén, Argentina
La recuperaron en pocas horas

Encontraron en Cutral Co una camioneta oficial de Sauzal Bonito que habían robado unas horas antes

Detuvieron a un sospechoso en el bario Monte Hermoso, y las autoridades destacaron que los involucrados habían recibido asistencia incluso con ese mismo vehículo para traslados por motivos de salud.

Por Lucas Sandoval

Redactor en Mejor Informado.
Martes, 27 de enero de 2026 a las 15:41
Luego de la denuncia de la sustracción se activó un operativo coordinado de tareas investigativas y de patrullaje preventivo.

Este lunes por la tarde, personal policial del Departamento Comando Radioeléctrico de Cutral Co logró recuperar una camioneta oficial perteneciente a la Comisión de Fomento de Sauzal Bonito que había sido sustraída horas antes.

Luego de la denuncia de la sustracción se activó un operativo coordinado de tareas investigativas y de patrullaje preventivo, tras lo cual se pudo ubicar el vehículo en Cutral Có, específicamente en el barrio Monte Hermoso. Personal especializado realizó las diligencias correspondientes, asegurando el rodado y documentando su estado

En el procedimiento una persona fue demorada y puesta a disposición de la fiscalía interviniente. En tanto, el vehículo fue restituido a las autoridades de la Comisión de Fomento, quienes destacaron la rápida respuesta policial y el trabajo articulado que permitió esclarecer el hecho en pocas horas. 

En un posteo realizado en redes sociales, agradecieron a la Brigada de Investigaciones, Comando Radioeléctrico y Comisaría 6ta. Expresaron su tristeza al saber que fueron jóvenes que en más de una ocasión fueron asistidos con materiales para una vivienda e inclusive fueron trasladados en esa misma camioneta para acudir a tratamientos de salud

 

