Tras varias semanas de incertidumbre sobre su futuro, Luciano Vietto será nuevo refuerzo de San Lorenzo. Luego de quedar libre tras su paso por Racing al no ser tenido en cuenta por Gustavo Costas, el delantero de 32 años acordó su llegada al Ciclón con un contrato por dos años, con un salario fijo más objetivos. De esta manera, Damián Ayude suma su cuarta incorporación en este mercado.

Será la primera vez que Vietto juegue en otro equipo del fútbol argentino, luego de su segunda etapa en la Academia, de donde surgió futbolísticamente en 2012. El jugador, que también tuvo pasos por clubes europeos como Valencia, Villarreal, Atlético de Madrid y Fulham, además de un periplo por Arabia Saudita defendiendo a Al Hilal, Al Shabab y Al Qadsiah, buscará recuperar continuidad, algo que no pudo hacer en su última estadía en Racing. En la temporada 2025, su participación fue de 1.298 minutos repartidos en 29 encuentros, acumulando cinco goles y tres asistencias.

Antes de cerrar con San Lorenzo hubo otro club del país que lo buscó: Argentinos Juniors mantuvo conversaciones para sumarlo a su plantel y disputar la Copa Libertadores, pero la oferta no terminó de convencerlo. Días después, luego de la propuesta que le hizo llegar el presidente interino Sergio Costantino, decidió marchar hacia Boedo. Cabe resaltar que el Ciclón tiene oficialmente su registro de inhibiciones en FIFA limpio, por lo que tanto Vietto como Mauricio Cardillo, Gonzalo Abrego y Gregorio Rodríguez podrán ser habilitados para jugar.

Neris, el otro buscado por San Lorenzo

A horas del cierre de mercado, el Ciclón quiere otro refuerzo en ataque y hay charlas con del delantero uruguayo, que pertenece a Colón pero llega de un préstamo desde Montevideo City Torque en donde marcó 16 goles en 33 partidos. Neris buscó rescindir con el Sabalero, pero el conjunto santafesino no quiere desprenderse del charrúa de 25 años (posee el 65% del pase) si no es por una venta, por lo que se presentó a entrenar con la expectativa de una salida. También preguntaron por él América de Cali y Barcelona de Ecuador.