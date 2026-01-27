La Municipalidad de Caviahue y Copahue informó este martes por sus medios oficiales que se suspende la Fiesta Nacional de la Cerveza Artesanal Neuquina, la cual se iba a realizar este 27 y 28 de febrero de 2026.

Explicaron que la decisión fue por "razones de fuerza mayor" y que informan a los productores cerveceros, prestadores turísticos y comunidad en general que este año no se hará el convocante evento gastronómico.

En 2025 el evento contó con la presencia de excelentes cervezas artesanales y gastronomía local, pero también con eventos musicales a cargo de artistas regionales y nacionales.

Ha sido recientemente declarada de interés nacional y la fiesta busca destacar la calidad y diversidad de las cervezas artesanales producidas en Neuquén.

Desde la organización expresaron: "Lamentamos los inconvenientes que esta decisión pueda ocasionar y agradecemos profundamente la comprensión de todos los sectores involucrados, así como el permanente acompañamiento a este evento que forma parte de la identidad cultural y turística de nuestra localidad".

Aunque no se brindó más información sobre la decisión de cancelar la tradicional fiesta, aclararon que frente a este inconveniente ya están trabajando en la organización de la próxima edición, que se haría el 22 y 23 de enero de 2027.

Destacaron que el objetivo es poder ofrecer una celebración a la altura de las expectativas del público y de los productores participantes. El resto de la información o novedades se harán a través de los canales oficiales de comunicación.