El Chaqueño Palavecino quedó en el centro de la polémica luego de invitar al presidente Javier Milei a compartir escenario en el Festival de Jesús María 2026, una postal que rápidamente se viralizó y generó todo tipo de interpretaciones. El gesto, que para algunos fue un momento distendido y folclórico, para otros despertó críticas, rumores y cuestionamientos políticos que obligaron al artista a salir a dar explicaciones públicas.

Todo comenzó cuando en el programa Lape Club Social Informativo (América TV), Mauro Szeta y Martín Salwe difundieron un mensaje publicado en X por un usuario llamado Marcelo Fava, donde se aseguraba que una supuesta Asociación Federal de Raíces Criollas había expulsado al Chaqueño Palavecino por haber cantado junto a Javier Milei. Sin embargo, al investigar, los periodistas comprobaron que dicha entidad no tenía presencia real en redes sociales.

Ante la repercusión del rumor, el propio Chaqueño Palavecino, desde Salta, se mostró sorprendido y negó conocer cualquier sanción en su contra. “No puedo entender todo esto, estamos en democracia”, expresó el músico, quien además aclaró que sigue formando parte de los tradicionales gauchos de Güemes y que nunca recibió una notificación formal por el episodio ocurrido en Jesús María.

Sobre cómo se dio la invitación al mandatario, el cantante explicó que fue un gesto espontáneo. Según relató, Javier Milei asistió al festival el día de su show, se acercó a saludarlo y fue invitado como tantas otras autoridades que han pasado por sus presentaciones. “Como invité a varios, a tantas autoridades”, remarcó, intentando bajar el tono de la controversia.

La escena tomó aún más vuelo cuando Jorge Rial lanzó un tuit irónico en X, rebautizando al artista como “El Chequeño Palavecino” y luego como “Chaqueño Pagavecino”, en alusión a viejas discusiones sobre artistas y el Estado. El mensaje generó un fuerte debate y multiplicó las reacciones tanto a favor como en contra del folclorista.

Lejos de esquivar el tema, el Chaqueño Palavecino respondió con firmeza en declaraciones radiales. Aseguró no tener banderas políticas y aclaró que su rol es puramente artístico. “Yo me debo a mi público”, afirmó, destacando sus orígenes humildes y su realidad laboral, con más de 30 personas dependiendo de su trabajo.

Uno de los puntos más sensibles fue la sospecha de un beneficio económico por la presencia del Presidente. Allí, el cantante fue contundente: explicó que las entradas del festival estaban agotadas mucho antes de que se confirmara la visita de Javier Milei, descartando cualquier especulación al respecto.

Finalmente, Jorge Rial salió a aclarar su postura y sostuvo que su crítica no estaba dirigida al Chaqueño Palavecino, a quien definió como un artista emblemático de los festivales populares. Así, la polémica fue perdiendo intensidad, aunque el debate sobre política y cultura volvió a quedar expuesto en uno de los escenarios más emblemáticos del país.