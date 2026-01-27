El Hospital de San Patricio del Chañar recibió un ecógrafo multidisciplinar portátil de última generación y tres camillas hidráulicas para el sector de guardia, en el marco de una donación realizada por la empresa Pluspetrol, destinada a fortalecer la capacidad de atención sanitaria en una localidad atravesada por un sostenido crecimiento poblacional y la actividad hidrocarburífera.

La directora del hospital “Dra. Alicia Cruz”, Ema Chamorro, confirmó la incorporación del equipamiento y remarcó su importancia en diálogo con el programa Verano de Primera por 24/7 Canal de Noticias. “Recibimos las tres camillas para el sector de guardias y un ecógrafo portátil que estábamos esperando hace bastante tiempo. Es un equipo que no teníamos en el hospital”, señaló.

Chamorro explicó que San Patricio del Chañar “va creciendo a pasos agigantados”, por lo que desde el hospital buscan “ponerse a la altura de las circunstancias” tanto en infraestructura como en equipamiento. En ese sentido, indicó que las gestiones se realizaron a través del Ministerio de Salud provincial, encabezado por Martín Regueiro, y que la donación fue concretada por Pluspetrol.

El ecógrafo recibido es un equipo portátil, moderno y de última generación, que permitirá mejorar la capacidad diagnóstica del hospital. “La idea es que funcione principalmente en el servicio de emergencias, para que el equipo pueda resolver con mayor precisión si un paciente debe ser derivado o no”, explicó la directora. Además, adelantó que permitirá habilitar por primera vez un consultorio de ecografías en el área ambulatoria, una prestación que hasta ahora no existía.

“Hoy nuestros pacientes con obra social deben trasladarse al Hospital Centenario para realizarse estudios ecográficos. Con este equipo, eso ya no será necesario, lo que representa un gran avance para la comunidad”, subrayó Chamorro.

En relación al uso del ecógrafo, la directora informó que el personal médico del hospital recibirá capacitaciones específicas, y que también se retomarán gestiones para contar con apoyo profesional del Hospital Castro Rendón en el área de diagnóstico por imágenes.

Las tres camillas hidráulicas, diseñadas especialmente para urgencias, serán incorporadas al Shock Room del sector de Emergencias, reemplazando equipamiento que se encontraba en uso desde la inauguración del hospital. Estas camillas cuentan con mayor movilidad, ajuste de altura y dispositivos que facilitan la atención y el traslado de pacientes.

La necesidad de ampliar el hospital

Hacia el final de la entrevista, Chamorro puso el foco en uno de los principales desafíos que enfrenta actualmente el sistema de salud local: la ampliación edilicia del hospital. “Es un pedido que viene desde hace muchos años, no solo de esta gestión sino también de las anteriores. El hospital tiene 15 años y fue pensado para una realidad muy distinta a la actual”, afirmó.

En ese sentido, explicó que el hospital continúa siendo de baja complejidad, pese al crecimiento de la población y la mayor demanda de atención. “Hoy San Patricio del Chañar es otra localidad, mucho más grande. Por eso es momento de empezar a trabajar seriamente en la ampliación del hospital, algo que ya estamos conversando con el ministro de Salud”, concluyó.