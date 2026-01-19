Mientras sigue sorteando sus problemas institucionales, San Lorenzo está a un paso de concretar las incorporaciones de Gonzalo Abrego y Gregorio Rodríguez. Luego del pedido del entrenador Damián Ayude, el Ciclón está cerca de cerrar la llegada del volante y el delantero, ambos a préstamo, para reforzar el plantel. Ambos se sumarían a Mauricio Cardillo, el primero en llegar y que ya entrena con sus nuevos compañeros.

Abrego, procedente del descendido Godoy Cruz, tiene previsto arribar este martes para cerrar su vínculo con el cuadro azulgrana. El acuerdo con el Tomba sería un préstamo por un año con opción de compra, misma condición en la que se sumaría Rodríguez, el delantero cordobés de 26 años que llega desde Melgar. El elenco peruano lo cede también hasta diciembre de este año con una opción de compra y está previsto que llegue a Argentina hoy para realizar la revisión médica y firmar su contrato.

Cabe recordar que la presentación oficial de estos dos y la de Cardillo será postergada debido a que el club debe resolver las inhibiciones que le siguen impidendo inscribir a los refuerzos para competencias oficiales. Ahora, el siguiente paso será reforzar el lateral izquierdo, puesto que quedó sin dueño luego de la venta de Elías Báez a la MLS. Los dos nombres que sonaron son el uruguayo Mathias De Ritis, que quedó libre de Peñarol y además apareció la posibilidad del regreso de Emmanuel Más, quien a sus 37 años, se ofreció para retornar al club.