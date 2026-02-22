Luego de una batalla de casi cuatro horas, Tomás Etcheverry llegó a la final del ATP 500 de Río de Janeiro. Tras una postergación por lluvia el sábado y una pausa por calor extremo este domingo, el tenista platense, octavo favorito, superó al checo Vit Kopriva por 4-6, 7-6 (2) y 7-6 (4), y quedó a un paso de levantar su primer título ATP, donde ya enfrenta, a sólo cuatro horas de haber jugado, al chileno Alejandro Tabilo. El partido es transmitido por Disney+.

El encuentro ante el checo comenzó el sábado por la tarde, pero la lluvia obligó a suspenderlo después de nueve games, con ventaja para Kopriva, que había logrado un quiebre para ponerse 5-4 y estaba a punto de sacar para llevarse el primer set, que redondeó en la reanudación de hoy a las 11. El segundo parcial fue muy parejo y le tomó más de una hora a Etcheverry llevárselo en un tiebreak en donde estuvo más firme. Allí, el duelo volvió a suspenderse por la regla de calor extremo aplicada por el árbitro por las altas temperaturas del día en Río de Janeiro.

Luego de esperar otra hora, Etcheverry y Kopriva volvieron a la cancha para disputar el set decisivo, en condiciones igualmente duras. En otra pelea muy pareja que no tuvo ni quiebres ni oportunidades para romper el saque, el duelo fue a un nuevo tiebreak. El Retu estuvo 5-2 arriba, pero el checo intentó una reacción y se acercó al 4-5 hasta que el platense consiguió dos puntos consecutivos para sellar la victoria.

En el estadio 2, su rival de hoy enfrentaba al peruano Ignacio Buse en la otra semifinal. Bajo un cielo nublado, Tabilo impuso el ritmo del partido y se quedó con la contienda por un doble 6-3 en poco más de una hora, casi el mismo tiempo que le llevó a Etcheverry ganar el segundo set en el tiebreak, por lo que el chileno llega al encuentro definitivo con más tiempo de descanso que el platense.

Etcheverry alcanzó su cuarta final de un torneo ATP.

Con este triunfo, Etcheverry ya aseguró su regreso al top 40 del ranking ATP, pasando del puesto 51 al menos hasta el 36. Esta será su cuarta final en el circuito principal, aunque la más importante hasta ahora, ya que sus tres anteriores fueron en torneos ATP 250: su debut en encuentros definitorios fue una derrota ante Nicolás Jarry en Santiago de Chile 2023, luego se quedó a las puertas frente a Frances Tiafoe en Houston 2023 y, en su última final, no pudo contra Giovanni Mpetshi-Perricard en Lyon 2024.

Será la segunda vez que el Retu se enfrente a Tabilo, ubicado en el puesto 68° del ranking. Su único antecedente reciente fue hace unos días en los cuartos de final del Argentina Open, donde el argentino se impuso por 1-6, 6-3 y 6-4.