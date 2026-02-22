Continuidad de la fecha 6 del Torneo Apertura de la Liga Profesional en el Nuevo Gasómetro, donde San Lorenzo derrotó a Estudiantes de Rio Cuarto 2 a 0 con un gol a los 25 segundos del partido y otro a cinco minutos del final.

Luciano Vietto, en la primera que tocó para el Cuervo como local, sacó un remate preciso de zurda que dejó sin chances al arquero Agustín Lastra, tocando la primera pelota en el fondo de su pripia red.

Se venía el vendaval del Cuervo ante su gente y siguió siendo claro el local para atacar, aunque con el paso de los minutos se fue emparejando la disputa en mitad de cancha.

Pese a lograr bajarle el ritmo a las acciones y adelantarse en el campo de juego, a los de Río Cuarto les costó una enormidad llegar con peligro hasta el arco que defiende Orlando Gill, casi un espectador más en el coqueto estadio azulgrana en la primera parte.

Segundo tiempo

El Cuervo no recuperó más la fluidez de ese arranque soñado de partido. La visita acumula méritos como para no sumar una nueva derrota en este inicio de campaña de la Liga Profesional, pero fueron los momentos en que sí apareció Gill para hacerse enorme en el arco.

Llegaron los cambios, desde vestuarios no más, y Ayude fue modificando hasta el esquema para controlar al rival que sumaba buenos minutos de posesión.

Para el último cuarto de hora, ingresa Ramón “Wanchope” Ábila por el también ingresado Tobías Levia uno de los que había saltado al campo en el entretiempo.

Pero cuando peor la pasaba San Lorenzo apareció el goleador Alexis Cuello para definirlo todo a cinco minutos del final, en una jugada que él mismo inició a la salida de un lateral y combinó con el juvenil Facundo Gulli.

Síntesis:

San Lorenzo: Orlando Gill; Ezequiel Herrera, Johan Romaña, Gastón Hernández, Mathías De Ritis; Gonzalo Abrego, Nicolás Tripichio, Gregorio Rodríguez; Luciano Vietto, Agustín Ladstatter; Alexis Cuello. DT: Damián Ayude.

Estudiantes de RC: Agustín Lastra; Juan Antonini, Gonzalo Maffini, Matías Valenti, Tobías Ostchega; Tomás Olmo, Francisco Romero, Siro Rosané, Tomás González, Javier Ferreira, Martín Garnerone. DT: Iván Delfino.

Gol: PT 25 segundos Vietto (SL).

Cambios: ST al inicio Matías Realli por Rodríguez (SL), Mauro Valiente por Garnerone (E), Nicolás Talpone por Rosané (E) y Tobías Levia por Olmos (E), 17’ Mateo Bejamich por Ferreira (E), 19’ Ignacio Perruzzi por Abrego (SL), Ezequiel Cerutti por Vietto (SL), 26’ Facundo Gulli por Ladstatter (SL), 33' Ramón Ábila por Leiva (E).

La previa

Dos partidos de pálida imagen para San Lorenzo en el Apertura, luego de caer en el clásico con Huracán, el Ciclón no pasó del cero ante Unión en Santa Fe, por lo que el gran objetivo será mejorar la imagen ante su gente. Para esto, Damián Ayude está la espera de que pasará con Alexis Cuello, delantero goleador del equipo que es pretendido por el Fluminense.

San Lorenzo suma 7 unidades producto de dos triunfos, un empate y dos derrotas, está 10°, fuera de la zona de clasificación.

Estudiantes de Rio Cuarto sumó apenas un punto en su llegada a primera división. En su última presentación fue goleado 4-0 ante Atlético Tucumán de visitante. Hoy el equipo cordobés es el último de la general, pero si logra sumar, puede pasar a Newell´s y salir del fondo en el Grupo B.

Estudiante sumó apenas 1 punto y llega de ser goleado en Tucumán

Datos del partido:

Hora: 17:00

Árbitro: Sebastián Martínez

VAR: Diego Ceballos

Estadio: Pedro Bidegain