Pasó el Argentina Open para los tenistas de nuestro país que tuvieron una gran actuación, permitiendo a la gran mayoría escalar posiciones en el Ranking ATP. Fran Cerúndolo sumó puntos clave pensando en llegar al top 10 a fin de años.

El flamante campeón del Argentina Open se mantiene en la misma posición, ocupando el puesto 19 el ATP, aunque con buenos puntos que le permiten aspirar a llegar a estar entre los 10 mejores de la temporada.

Por su parte el gran inicio de año de Sebastián Báez le permitió seguir escalando posiciones, llegando al puesto 32 luego de alcanzar las semifinales. Además, Tomás Echeverry, quien también fue semifinalista, ascendió tres colocaciones quedando en el puesto 51.

La armada argentina siguió en ascenso con Camilo Ugo Carabelli al puesto 46, Juan Cerúndolo se ubicó en el puesto 78, Francisco Comesaña 63, y Thiago Tirante en el 92. Mariano Navone fue el único que perdió posiciones cayendo al 74.

Báez tiene un gran inicio de temporada y escala posiciones.

Para Luciano Darderi, finalista en Argentina terminó ubicándose en el puesto 21. Por su parte el australiano Alex de Miñaur subió al sexto puesto tras su victoria en el torneo de Róterdam (Países Bajos).

Ahora se viene el Rio Open, ATP 500 donde habrá una fuerte presencia argentina, Tirante será quien abra el día, y el día martes estará el grueso de jugadores en cancha.

Así quedó el Top 10 del Ranking ATP

1) Carlos Alcaraz: 13.150

2) Jannik Sinner: 10.300

3) Novak Djokovic: 5.280

4) Alexander Zverev: 4.605

5) Lorenzo Musetti: 4.405

6) Alex De Miñaur: 4.250

7) Felix Auger-Aliassime: 4.230

8) Taylor Fritz: 4.220

9) Ben Shelton: 3.880

10) Alexander Bublik: 3.405

Así están los argentinos en el Ranking ATP