Menos de 8 minutos tardó Manuel Lanzini en cumplir con la famosa ley del ex y con la camiseta de Vélez le marcó a River en Liniers por la 6ª fecha del Torneo Apertura 2026 que profundiza la crisis Millonaria del equipo de Marcelo Gallardo.

El Muñeco fue el encargo de cortarlo al surgido de inferiores en Núñez que no gritó su tanto, aunque sí se abrazó con sus nuevos compañeros.

Es que a pedido del Mellizo Guillermo Barros Schelotto, el “10” aceptó el convite desde Linieres cuando quedó libre y poco a poco se fue ganando un lugar en el equipo inicial de uno de los mejores en el fútbol argentino.

Flotando en mitad de cancha, el talentoso mediocampista encontró la banda correcta en ese sector de la cancha junto a Tobías Andrada, Claudio Baeza y Matías Pellegrini, convirtiéndose en una pesadilla para River.

Es el segundo gol de Lanzini en el campeonato para El Fortín, el primero había sido también como local en la victoria por 2 a 1 ante Talleres de Córdoba.

De Londres al Monumental

Lanzini regresó de West Ham a River en el 2023 y permaneció en el plantel hasta diciembre del 2025. Nunca se afianzó como un titular indiscutible en su club de orígen, más allá de una destacada participación en la victoria en el Súperclasico contra Boca del 2024 en La Bombonera.

Dueño de uno de los salarios más elevados de la plantilla, a fin del año pasado se cumplieron los términos del vínculo y el Millo decidió no renovar con él ya que no era prioridad para Gallardo que ahora vive su peor momento en la institución.

Aparte del gol del ahora 10 de Vélez, el técnico visitante sufrió la lesión de su enganche preferido, Juan Fernando Quintero, que no terminó el primer tiempo por una molestia muscular.