En marcha el Rio Open 2026, ATP500 que le da continuidad al circuito sudamericano en polvo de ladrillo y que tendrá una fuerte presencia argentina. Thiago Tirante abrió la participación en primera ronda con victoria en set corridos ante el Chileno Garín.

El argentino, número 92 del ATP, se impuso la 89° por 7-5 y 6-3 en una hora y 54 minutos de juego. Ahora el Platense espera rival que será también argentino: Francisco Cerúndolo, o Mariano Navone.

La jornada de hoy martes tendrá varios partidos destacados que iniciarán desde las 16.30hs, y con varios duelo argentino: Camilo Ugo Carabelli (5°) contra Román Burruchaga, mientras que en el otro se verán las caras Tomás Etcheverry (8°) con Francisco Comesaña.

Más tarde, no antes de las 17:40, será el turno de los Francisco Cerúndolo, que viene de ganar el Argentina Open y llega a este torneo como primer preclasificado, y que tendrá un interesante cruce con su compatriota Mariano Navone.

Tirante ganó en su debut en set corridos y espera rival en octavos

Por otro lado, Juan Manuel Cerúndolo se las verá con el italiano Luciano Darderi (2°), quien cayó en la final contra Francisco del Argentina open, y que buscará revancha en Brasil.

El último argentino en salir a la cancha será Sebastián Báez (4°), que no antes de las 18:50 se medirá con el portugués Jaime Faria, que ingresó al cuadro principal por la baja del español Carlos Taberner.

En otros encuentros de la jornada inaugural, el checo Vit Kopriva (87°) venció al local Gustavo Heide (258°) por 6-2 y 7-6(5); el chileno Alejandro Tabilo (68°) aplastó por doble 6-3 al estadounidense Emilio Nava (76°) y Dusan Lajovic (128°) sorprendió al imponerse frente al alemán Daniel Altmaier (54°), séptimo cabeza de serie, en sets corridos por 6-4 y 7-6(7).