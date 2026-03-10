Esta madrugada, alrededor de las 3, personal de la Comisaría 25 de la localidad de Junín de los Andes decomisó aproximadamente 125 kilos de piñones durante un operativo de control vehicular rutinario. El cargamento se encontraba sobre el techo de un automóvil Chevrolet Corsa Classic.

Durante la inspección, los uniformados advirtieron un bulto sospechoso sobre el techo del vehículo, que se presumía contenía piñones. Ante esta situación, consultaron al conductor sobre el origen de la carga. El hombre aseguró que los había trasladado desde Villa Pehuenia, pero no contaba con la guía de transporte correspondiente, un documento obligatorio que acredita la procedencia legal de productos forestales como los piñones.

Por la falta de documentación, la policía dio intervención inmediata a Fauna Provincial, Seccional Junín de los Andes, cuyos agentes se hicieron presentes en el lugar para continuar con el procedimiento. El operativo permitió constatar que la carga no contaba con la autorización necesaria para su traslado, lo que representa una infracción a la normativa vigente sobre fauna y recursos forestales de la provincia.

“El procedimiento forma parte de los operativos preventivos y de control que la Policía del Neuquén desarrolla en rutas y accesos de la región, con el objetivo de preservar los recursos naturales y garantizar el cumplimiento de la normativa vigente”, explicaron desde la Policía de Neuquén.

Como resultado de la inspección, las autoridades labraron un acta contravencional por infracción a la Ley Provincial de Fauna N° 2539 y a la Ley Forestal N° 1890. Además, procedieron al decomiso de los 125 kilos de piñones, que quedaron bajo custodia de los agentes competentes. La acción forma parte de los controles que la fuerza policial y Fauna Provincial realizan para garantizar el cumplimiento de la legislación y proteger los recursos naturales.