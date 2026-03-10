Un hombre que había sido encontrado en grave estado dentro de una vivienda ubicada en la intersección de la calle Leopoldo Lugones y el pasaje Rubén Darío, en la zona de peatonales de Centenario, falleció este lunes por la tarde en el Hospital Castro Rendón de la ciudad de Neuquén.

El caso es investigado como muerte dudosa, con intervención de la Fiscalía de Homicidios, mientras se intentan esclarecer las circunstancias en las que el hombre fue hallado con graves complicaciones de salud.

De acuerdo con las primeras informaciones, personal de la Comisaría 52 acudió al domicilio tras un llamado de alerta. Al llegar, los efectivos encontraron a la víctima convulsionando, por lo que se solicitó asistencia médica urgente. El hombre fue trasladado en una ambulancia en código rojo al hospital local, mientras los profesionales realizaban maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP). Debido a la gravedad de su cuadro, posteriormente fue derivado al Hospital Castro Rendón, donde finalmente se confirmó su fallecimiento horas más tarde.

En un primer momento trascendió la posibilidad de que se hubiera producido un intento de robo en la vivienda. Incluso, un hombre y una mujer en situación de calle fueron demorados preventivamente. Sin embargo, esa hipótesis fue descartada por los investigadores, quienes determinaron que ambas personas deambulaban por el sector y habían trepado a los techos de otras viviendas cercanas.

Las autoridades policiales también pudieron constatar que la víctima presentaba problemas de salud desde hacía varios años, un dato que ahora forma parte de la investigación.

Por otro lado, los investigadores trabajan con el análisis de cámaras de seguridad de la zona para reconstruir los movimientos previos al hallazgo. En el lugar, peritos realizaron distintas tareas de relevamiento y secuestraron varios elementos considerados de interés para la causa.

Si bien se manejan distintas hipótesis sobre lo ocurrido, por el momento ninguna fue confirmada. Los investigadores aguardan además los resultados de la autopsia.