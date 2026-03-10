El gobernador Alberto Weretilneck viaja esta semana a Nueva York para participar de la Argentina Week 2026, un encuentro internacional de promoción económica que reúne a autoridades nacionales, gobernadores, empresas globales y fondos de inversión. Allí expondrá las oportunidades de desarrollo de Río Negro y mantendrá reuniones con ejecutivos interesados en proyectos productivos.

La agenda incluye la presentación del potencial de la provincia en sectores estratégicos como energía, infraestructura, minería, logística y economías regionales. Weretilneck buscará posicionar a Río Negro en el nuevo mapa energético y productivo del país, destacando recursos e infraestructura como ventajas para atraer capitales.

El evento, impulsado por el presidente Javier Milei, contará con la presencia de otros gobernadores argentinos que también presentarán sus provincias como destinos de inversión. La Argentina Week se plantea como una vidriera para fortalecer vínculos económicos con Estados Unidos y abrir nuevas oportunidades de negocios.

La participación de Río Negro forma parte de una estrategia para consolidar la provincia como un destino confiable para las inversiones, con el objetivo de transformar sus recursos en obras, empleo y desarrollo territorial.